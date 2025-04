Laufveranstaltungen haben in ein Alsbach eine lange Tradition, vor allem die in der Region einzigartige Finnenbahn mit ihrer weichen, gelenkschonenden Beschaffenheit sticht als besonderes Merkmal hervor. Am Samstag geht der Alsbacher Crosslauf in die nächste Runde, wobei den Verantwortlichen um Organisator Ralf Scheyer die zweite Auflage der sogenannten Kids-Cross-Challenge besonders am Herzen liegt.

Gute Meldezahlen beim Nachwuchs

„Die Meldezahlen sind hier sehr erfreulich“, berichtet Scheyer. „Da liegt unser Schwerpunkt.“ Vor allem auf der langen Runde seien spektakuläre Szenen zu erwarten, wenn es für die Teilnehmer auch über Hindernisse aus Stroh geht.

Der Zeitplan des Laufs in Alsbach: 14 Uhr 250 und 500 Meter Bambinilauf; 14.15 Uhr 700 Meter Kinderläufe U10/U12; 14.30 Uhr 1400 Meter Jugendläufe U14/U16; 14.45 Uhr 2100 Meter Jugendläufe U18/U20, Männer- und Frauenlauf. Nachmeldungen sind vor Ort möglich. Infos im Internet: www.ergebnisliste.de/laufveranstaltungen/alsbacher-crosslauf