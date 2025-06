Nieselregen, Gegenwind bei den Sprints und später Sonnenschein begleitete 134 junge Leichtathleten beim 47. Mehrkampfsportfest der LG Lahn-Aar-Esterau auf der Zentralen Sportanlage in Diez. In allen Klassen purzelten Bestleistungen.

Ben Neumann (M15, LG Sieg) nutzte seine Chance mit persönlichen Bestleistungen in allen Einzeldisziplinen. Es ergaben sich 2040 Punkte im Vierkampf, womit Neumann als einzige Starter mehr als 2000 Zähler verbuchte.

Noah Schiele (M14, LG Lahn-Aar-Esterau) steigerte sich mit Kugel auf 8,81 Meter, zeigte insgesamt auch gute Leistungen über 100 Meter (13,20), im Hochsprung (1,53) und Weitsprung (5,02), sodass er im Vierkampf mit fast 200 Punkten Vorsprung Kreismeister wurde.

i Bestleistung: Lokalmatador Max Holzhäuser (M13) überquerte im Hochsprung 1,37 Meter und durfte am Ende als Kreismeister die Urkunde entgegen nehmen. Edwin Schiebel

Mit fast gleichem Vorsprung freute sich Max Holzhäuser (LG Lahn-Aar-Esterau) über den Titel in der M13. Im Hochsprung überquerte er 1,37 Meter und warf den Ball 52 Meter weit. Mit diesen Bestleistungen steigerte er sich im Vierkampf auf 1649 Punkte. Der Zweitplatzierte Malte Steiger (TG Oberlahnstein) verbesserte sich m Hochsprung und im Vierkampf.

Robin Strüder (LG Sieg) war in der M12 nicht zu schlagen. Er siegte mit 1613 Punkten deutlich vor Kreismeister Andreas Thielen (TGO) mit Bestleistung (1399), nachdem er sich besonders über 1,29 Meter im Hochsprung freute.

Im Dreikampf der M11 stellte Jannik Maaser (LG Lahn-Aar-Esterau) sein Talent unter Beweis. Nach persönlichen Bestleistungen über 50 Meter (7,86) und im Weitsprung (4,34) sicherte er sich zusammen mit 34 Metern im Schlagball den Titel mit persönlicher Bestleistung von 1073 Punkten und verwies Jannis Weller (LG Sieg) auf Platz zwei. Im Vierkampf übersprang kam Maaser 1,25 Meter – insgesamt gab’s 1419 Punkte.

In der M10 war Benjamin Kopp (TuS Katzenelnbogen-Klingelbach) weder im Weitsprung (3,64) noch mit dem Schlagball (39) zu schlagen. Damit sicherte er sich den Titel vor dem Drittplatzierten Anton Stein (Diezer TSK Oranien). Die gleiche Reihenfolge ergab sich auch im Vierkampf.

In der W14 waren die Heidesheimerinnen Sofie Hertlein (1568 Punkte) und Annika Eckle (1521) nicht zu schlagen. Kreismeisterin mit 1506 Zählern wurde Helena Kremer (Diezer TSK Oranien). Sehr gute 1,41 Meter im Hochsprung und gute 4,35 Meter im Weitsprung bildeten in der W13 für Lina Höller (Diezer TSK Oranien) die Grundlage für den Titelgewinn mit 1744 Punkten.

In der Altersklasse W12 geht es sehr knapp zu

Knapp ging es in der W12 zu. Neele Böhm (Diezer TSK Oranien) lag bei ihrem Sieg im Vierkampf (1584) hauchdünn vor Lia Neumann (LG Sieg) und Greta Nemitz (Diezer TSK Oranien). Böhm meisterte 1,21 Meter im Hochsprung, Nemitz sogar 1,29. Beide verpassten nur knapp die 4 Meter-Marke im Weitsprung. Höller, Böhm und Nemitz steigerten ihre Bestleistungen im Drei- und Vierkampf.

Die größten Starterfelder waren in den Altersklassen W11 und W10 zu verzeichnen. Im Dreikampf der W11 siegte Anna Balcun (SSC Koblenz-Karthause) vor Kreismeisterin Amelie Mack (Diezer TSK Oranien) und der Würzburgerin Carlotta Sperlich.

In der W10 hatte Maja Steeg (LAZ Kreis Würzburg) schon den Dreikampf deutlich gewonnen. Als Sechstplatzierte sicherte sich Maya Leonhardt (LG Lahn-Aar-Esterau) den Kreistitel. Im Vierkampf sprang Maya Leonhardt mit 1,21 Metern und 1069 Punkten auf Platz 3.

Somit gewannen Athleten des Diezer TSK Oranien 4 Einzeltitel, der LG Lahn-Aar-Esterau 3, jeweils 1 Titel ging an den TuS Katzenelnbogen Klingelbach und die TG Oberlahnstein. In der Mannschaftswertung sicherte sich die LG Lahn-Aar-Esterau in der Besetzung Noah Schiele, Giuliano Guder und Till-Bjarne Thielmann ebenso den Titel wie in der MU14 mit Max Holzhäuser, Oskar Jüngst und Henry Herpel und der MU12 mit Jannik Maaser, Milan Kleinschmidt und Maximilian Schulz. Die Mannschaftstitel der WU14 mit Lina Höller, Neele Böhm, Greta Nemitz sowie der WU12 mit Amelie Mack, Marla Kullmann und Nika Mädrich gingen an den Diezer TSK Oranien.

In den Kila-Wettbewerben starteten 105 Kinder der Altersklassen U8 und U10 in 19 Mannschaften und absolvierten Sprint, Hindernislauf, Hoch-Weitsprung und Drehwurf.