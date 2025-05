David Hajek vom TSV Bullay-Alf hat bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften in Neuwied über 100 Meter, im Kugelstoßen und Diskuswurf der 14-Jährigen die Goldmedaille gewonnen. Frieda Balles vom TV Cochem wurde 800-Meter-Vizemeisterin.

Beschönigt könnte man sagen: Die Trainingsbedingungen der Leichtathleten des TSV Bullay-Alf könnten besser sein. Spricht man Tacheles, muss es wohl heißen: Die Umstände, unter denen Ines Schreiner Nachwuchssportler bis zu Rheinland-Pfalz- und bald auch zu Süddeutschen Meisterschaften führt, sind schlecht. Beim Diskuswurf zeichnet die Trainerin den Durchmesser des Rings mit Kreide auf den Asphalt eines Parkplatzes. Bei der Weitsprunggrube im Zeller Stadion sei nur noch einer der beiden Absprungbalken intakt, der Sand knüppelhart und müsste ausgetauscht werden. Eine bisher nicht vorhandene Hochsprunganlage organisiere man sich gebraucht bei einem Klub aus dem Nachbarkreis, um die Disziplin-Vielfalt der olympischen Kernsportart trainieren zu können.

i David Hajek vom TSV Bullay-Alf wurde in Neuwied dreimal Rheinland-Pfalz-Meister der Altersklasse M 14. Holger Teusch

Das dürfte im kommenden Jahr wichtig werden. Denn einige der 14-jährigen Bullayer gehören mittlerweile zu den Besten in Rheinland-Pfalz. Als 15-Jährige können sie an Deutschen Meisterschaften teilnehmen. Dazu verlangt der DLV nicht nur die Qualifikation in einer Spezialdisziplin, sondern um die Vielseitigkeit nachzuweisen, auch in einem Blockwettkampf. Dieser Mehrkampfvariante enthält mindestens eine Sprung- und Wurfdisziplin.

Die Chancen für eine DM-Teilnahme einiger Cochem-Zeller Nachwuchsleichtathleten stehen 2026 nicht schlecht. So hat sich David Hajek sich bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften in Neuwied gleich drei Titel und eine Vizemeisterschaft gesichert. Über 100 Meter distanzierte er die Konkurrenz mit persönlicher Bestzeit von 12,73 Sekunden deutlich. Die Norm für die Süddeutschen Meisterschaften hatte er schon vorher erfüllt. Als rheinland-pfälzischer Diskuswurf- und Kugelstoß-Meister verpasste er die Qualifikation für die höchsten Titelkämpfe auf nationaler Ebene in der Altersklasse M 14 mit 33,69 Metern beziehungsweise 11,36 Metern jeweils nur um wenige Zentimeter. Mit der 4x100-Meter-Staffel der LG Bernkastel-Wittlich wurde Hajek außerdem Vizemeister. Auch Vereinskamerad Linus Fuchs fährt zu den Süddeutschen Meisterschaften nach Kandel. Die 3000-Meter-Norm von 11:10 Minuten hakte der 14-Jährige als Rheinland-Pfalz-Meister mit 10:55,51 Minuten locker ab.

Frieda Balles: Silber über 800 Meter in neuer Bestzeit

Die süddeutsche 800-Meter-Norm ist für die ebenfalls 14-jährige Frieda Balles schon lange kein Thema mehr. Im Rhein-Wied-Stadion lief sie bei guten Bedingungen neue Bestzeit: 2:25,90 Minuten. Sie kommt damit dem 42 Jahre alten W14-Kreisrekord von Astrid Holten (SV Alflen) von 2:22,90 Minuten immer näher. Doch in Neuwied musste sich die wie immer mutig vorneweg laufende Schülerin aus Ellenz-Poltersdorf mit dem Vizetitel begnügen. Emilia Becker (Lemberg) schob sich noch an ihr vorbei und war knapp eine halbe Sekunde schneller (2:25,54).