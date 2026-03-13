Der Straßenlauf „Rund ums Bayerkreuz“ in Leverkusen gilt für viele ambitionierte Läufer als einer der wichtigsten Frühjahrsklassiker und ist Treffpunkt der Straßenlauf-Elite. Hier geht es nicht um einen lockeren Volkslauf oder um einen schnellen Sieg gegen überschaubare Konkurrenz. Wer in Leverkusen an den Start geht, will sich mit den Besten messen. Das galt auch für sechs Athleten der LLG Hunsrück.

Für Trainer Dirk Müller stand der Wettkampf ganz bewusst im Trainingsplan seiner Athleten. Für ihn war der Start in Leverkusen ein echter Formtest zu Beginn der Straßenlaufsaison: „Hier sieht man, wo man wirklich steht. Man muss das Herz in die Hand nehmen und bereit sein, an seine Grenzen zu gehen. Genau diese Bereitschaft, sich zu quälen und trotzdem weiterzukämpfen, auch wenn die starke Konkurrenz schneller ist, macht den Leistungssport aus. Man entwickelt sich weiter, um den nächsten Schritt zu machen.“

Felix Müller und Katharina Erbach mit neuem persönlichen Rekord über 5000 Meter

Auf dem Plan stand für alle LLGler in Leverkusen die Fünf-Kilometer-Strecke. Felix Müller hat sich für die Saison das Ziel gesetzt, eine 16 vor dem Doppelpunkt stehen zu haben. In einem sehr starken Rennen brannte er eine neue persönliche Bestzeit von 17:05 Minuten in den Asphalt, das bedeutete Platz 93 im Gesamteinlauf bei den Männern (Platz 20 bei der U20). Ihm folgte Dominik Kaufmann, in sehr starken 18:33 Minuten legte er in der Altersklasse M45 eine klasse Zeit hin (Platz 191, Fünfter in der M45). Bei den Männern siegte Leon Rofagha von Bayer 04 Leverkusen in 14:10 Minuten.

Lena Müller lief sehr stark an. Kilometer drei durchlief sie mit 10:40 Minuten unter ihrer 3000-Meter-Bestzeit, am Ende musste sie das angeschlagene Tempo drosseln, um in 19:10 Minuten ins Ziel zu laufen. Sie landete bei den Frauen auf Rang 37. Für die Kölner Sportstudentin Emma May war es fast ein Heimspiel, am Ende standen glatte 20 Minuten auf der Uhr (Platz 61). Die erst 13-jährige Katharina Erbach lief im Sog der vielen Starterinnen in einer starken Zeit von 22:14 Minuten ins Ziel und verbesserte ihre persönliche Bestzeit um 20 Sekunden (Gesamt-100., Platz 30 in der W18). Nach einigen Verletzungen zeigte die W50-Läuferin Silvia Clauß einen guten Saisoneinstieg. Am Ende zeigte sie sich sehr zufrieden über ihre Zeit von 23:48 Minuten, was Platz zwei in ihrer Altersklasse bedeutete. Schnellste Frau über die 5000 Meter war Lotte Meyberg (Bayer 04 Leverkusen) in 15:42 Minuten.