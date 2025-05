Der Ausdauer-Cup 2025 geht in die nächste Runde. Am Wochenende stand der fünfte Wertungslauf der insgesamt achtteiligen Laufserie auf dem Programm. Hyrox-Weltmeister Tobias Lautwein und Christl Dörschel (beide von der SG Wenden) sind die Sieger im Hauptlauf über 15 Kilometer beim vorgezogenen 36. Deuzer Sparkassen Pfingstlauf.

Was Cannes kann, das kann Deuz schon lange. Das dachten sich vor ein paar Jahren die Organisatoren des Deuzer Sparkassen Pfingstlaufs. Und so laufen die Sportlerinnen und Sportler in Deuz wie die Stars beim glamourösen Filmfestival an der Côte d’Azur schon seit einigen Jahren über den roten Teppich ins Ziel – eine besondere Wertschätzung der Teilnehmer.

Seit vielen Jahren betreibt die Laufabteilung des TuS Deuz viel Aufwand, um die Volksläufer der Region zur Teilnahme zu begeistern. Wochenlange Vorbereitung, eine bestens präparierte Waldstrecke, kostenlose Getränke im Ziel, Medaillen für die Kinder, Pokale im Wert von über 200 Euro, frisch gebackene Fitness-Brote und Bierfässchen und sogar Geldpreise für die schnellsten Männer und Frauen – und das alles bei einer stimmungsvollen Siegerehrung im Naturfreibad, bei der schon mal die Sieger spontan ins kühle Nass gesprungen sind. Kein anderer Volkslauf in der Region hat all das den Teilnehmern zu bieten.

„Wir hatten uns 70 mehr erhofft.“

Karl Steiner, einer der Orga-Chefs des Deuzer Pfingstlauf über die mit 271 um 44 „Finishern“ geringere Teilnehmerzahl als im Vorjahr.

Und auch in diesem Jahr hatte sich das Organisationsteam um Karl Steiner und Stefan Brockfeld zusammen mit einem 35-köpfigen Team wieder etwas Neues einfallen lassen: Erstmals sollte der Lauf nicht an Pfingsten über die Bühne gehen. „Wir hatten von Eltern, Läufern und auch von unseren Helfern im Verein immer wieder die Bitte erhalten, den Lauf doch nicht zeitgleich zu KulturPur zu starten“, erklärte Karl Steiner.

Doch die Terminverlegung um zwei Wochen vor Pfingsten brachte jetzt leider nicht den gewünschten Effekt. Nach 315 Teilnehmern im Vorjahr waren es diesmal nur 271 „Finisher“ in allen Klassen. „Wir hatten uns 70 mehr erhofft“, bedauerte Steiner in seinem Fazit. Jetzt werde man sich zusammensetzen und überlegen, ob man auf den alten Termin zurückgehe, oder ob nicht auch ein komplett anderen Lauf mit einem anderen Konzept künftig noch mehr Sinn machen würde. Steiner: „Wir müssen sehen, wohin der Trend in Zukunft geht.“

Tobias Lautwein zeigt seine „Kletterfähigkeiten“

Ein dickes Lob gab es am Samstag vom Sieger über 15 Kilometer. „Eine tolle Veranstaltung. Der Verein gibt sich immer sehr viel Mühe“, so der gebürtige Herkersdorfer Tobias Lautwein bei der Siegerehrung im Freibad. Ganz kurzfristig hatte er sich für den Lauf angemeldet. „Meine Frau war unterwegs und ich musste mich eigentlich um die vier Kinder zu Hause kümmern. Aber dann haben mich meine Eltern zu einem Start überredet. Sie nehmen die Kinder, haben sie gesagt, geh du mal laufen.

Und das tat der Hyrox-Weltmeister und ehemalige -Weltrekordler dann auch sehr erfolgreich. Lautwein, der in drei Monaten 39 Jahre alt wird, zeigte eindrucksvoll, dass er nicht nur schwere Gewichte ziehen, schieben und schleppen kann, sondern immer noch genügend Ausdauer und „Kletterfähigkeiten“ im Laufsport besitzt, um die bergige 15-Kilometer-Strecke in Deuz zu bewältigen. Für ihn ein ideales Vorbereitungsrennen auf die deutschen Berglaufmeisterschaften, bei der sich die SG Wenden in der Mannschaftswertung wieder einen Platz auf dem Podium erhofft.

85-Jähriger ist „Sieger der Herzen“

Der Kraftausdauer-Sportler aus Altenhof im Trikot der SG Wenden war sogar der Schnellste und lief nach 51:51 Minuten als Sieger ins Ziel und war damit zweieinhalb Minuten schneller als sein Vereinskollege Markus Mockenhaupt bei seinem Gesamtsieg im Vorjahr. Lautwein hatte sich schon nach etwa drei Kilometern von seinen Verfolgern abgesetzt. Den Kampf um Platz zwei gewann Marc Feußner vom ASC Breidenbach in 52:18 Minuten vor Felix Lange vom TuS Erndtebrück in 52:22 Minuten. Dahinter folgten die beiden Deuzer Langstreckler Christian Becker (4./56:05 Minuten) und Anno Dallmann (5./58:11), gefolgt von Martin Ermert (6./59:21) vom Daadener TV.

i Deuzer Sparkassen-Pfingstlauf 2025 über 15 Kilometer: Auf den ersten drei Kilometern konnte Marc Feußner (Nr. 121/ASC Breidenbach) noch folgen – doch kurze Zeit später setzte sich der gebürtige Herkersdorfer Tobias Lautwein im Trikot der SG Wenden am Anstieg ab und gewann das Rennen in 51:51 Minuten. Frank Steinseifer

Und wieder war im anspruchsvollen Hauptlauf ein Läufer der „Sieger der Herzen“: Der 85-jährige Erndtebrücker Werner Stöcker von der LG Wittgenstein lief die schwere 15 Kilometer lange Strecke in 1:27:43 Stunden. Er war in Deuz mit einem Handicap gestartet: Eine Woche zuvor hatte er einen 60-Kilometer-Lauf am Rothaarsteig absolviert und war gestürzt. Dabei hatte er sich eine schmerzhafte Rippenprellung zugezogen, die ihn immer noch stark beeinträchtigt.

„Es war heute zu windig, sonst wäre ich sicher etwas schneller gewesen.“

Christl Dörschel, Hauptlauf-Siegerin der Frauen blieb nur knapp über einer Zeit von einer Stunde (1:00:58).

Auch bei den Frauen lag im Ziel wieder eine Läuferin der SG Wenden ganz vorn. Christl Dörschel, die im Vorjahr noch Seite an Seite mit Trainingspartnerin Steffi Osthoff auf der Strecke unterwegs war, lief diesmal ein einsames Rennen an der Spitze gegen die Uhr. Ein bisschen hatte sie mit einer Siegerzeit von unter einer Stunde geliebäugelt, doch im Ziel stoppte die Zeitmessung bei 1:00:58 Stunden. Dörschel: „Es war heute zu windig, sonst wäre ich sicher etwas schneller gewesen.“

Trotzdem eine starke Zeit, war sie doch eineinhalb Minuten schneller als im Vorjahr. Zweite wurde die Buschhüttener Triathletin Inga Sauer vom SSF Bonn Triathlon in 1:07:58 Stunden. Timo Böhl (LG Wittgenstein/18:00 Minuten) und Markus Mockenhaupt (SG Wenden/18:14) hatten die fünf Kilometer lediglich als Trainingslauf absolviert. Dritter wurde hier Julian Maletz von den Crown Town Runners Siegen (18:31). Schnellste Läuferin war Liv Behle von der SG Wenden in 20:08 Minuten.

Ausdauer-Cup geht in die Sommerpause

Über drei Kilometer gab es ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen: Im Ziel lagen dann Tim Kuckenburg (ASC Weißbachtal) und der ein Jahr jüngere Josia Dills (VfB Wilden) zeitgleich in 10:40 Minuten vorn, Dritter wurde Leo Uebach von der LG Kindelsberg in 10:45 Minuten. Spannend bis zum Schluss blieb auch der Rennausgang bei den Mädels über drei Kilometer. Wie schon beim Ausdauer-Cup-Lauf in Anzhausen hatte die 13-jährige Filipa Klein vom ASC Weißbachtal knapp die Nase vorn vor der ein Jahr jüngeren Viktoria Härter von der DJK Betzdorf. Klein gewann in 11:43 Minuten mit zwei Sekunden Vorsprung. Ihre drei Jahre jüngere Schwester Lumi Klein (ASC Weißbachtal) gewann über 1000 Meter in 4:07 Minuten. Bei den Schülern siegte Adam Krzanowski (3:44 Minuten) vor Franz Fricke (3:47/beide vom CLV Siegerland) und Oskar Bätzing (DJK Betzdorf/3:48).

Der Ausdauer-Cup 2025 geht nun in die dreimonatige Sommerpause. Der sechste Wertungslauf startet am 5. September mit dem Bahnlauf in Wilnsdorf.

i Deuzer Sparkassen-Pfingstlauf 2025 – Start frei zum Lauf der Schüler über 1000 Meter – vorneweg (von links) Jonas Marschner (489/DJK Betzdorf), Leo Reinschmidt (498/VTV Freier Grund), Abyan (455) und Bana Baso (456/ohne Verein), Oskar Bätzing (482/halbverdeckt/DJK Betzdorf) sowie der spätere Gesamtzweite Franz Fricke (71/CLV Siegerland). Frank Steinseifer

Ergebnisse vom 36. Deuzer Sparkassen-Pfingstlauf

15 Kilometer

Gesamteinlauf: 1. Tobias Lautwein (SG Wenden) 51:51 Minuten; 2. Marc Feußner (ASC Breidenbach) 52:18; 3. Felix Lange (TuS Erndtebrück) 52:22; 4. Christian Becker (TuS Deuz) 56:05; 5. Anno Dallmann (TuS Deuz) 58:11; 6. Martin Ermert (Daadener TV) 59:21.

Männer

MU20: 1. Simon Wagener (TVE Netphen) 1:10:48; 2. Leonard Hafer (House Of Bikes Team) 1:12:14; 3. Nordin Schlich (VfB Burbach Tischtennis) 1:16:28.

Hauptklasse: 1. Felix Lange (TuS Erndtebrück) 52:22; 2. Jonas Krumm (ASC Weißbachtal) 1:03:38; 3. Marc Stemmer (TV Olpe) 1:08:01.

M30: 1. Jonas Winkel (TuS Deuz) 1:01:57; 2. Raphael Petri (VTV Freier Grund) 1:06:47; 3. Jean Alessandro Köhler 1:13:37.M35: 1. Tobias Lautwein (SG Wenden) 51:51; 2. Adrian Feckler (Crown Town Runners) 1:04:51; 3. David Scholl (Upperschoolstreet SC) 1:06:33.

M40: 1. Marc Feußner (ASC Breidenbach) 52:18; 2. Christian Becker (TuS Deuz) 56:05; 3. Anno Dallmann (TuS Deuz) 58:11.

M45: 1. Aleksei Nesterov (TuS Deuz) 1:00:29; 2. Stephan Klein (ASC Weißbachtal) 1:09:01; 3. Markus Ringer (ASC Weißbachtal) 1:09:40.

M50: 1. Sascha Söhngen (ASC Weißbachtal) 1:05:38; 2. Matthias Kratzel 1:09:08; 3. Jens Falk (VTV Freier Grund) 1:11:41.

M55: 1. Stefan Brockfeld (TuS Deuz) 1:03:30; 2. Marek Paczkowski (TVE Langenberg) 1:06:54; 3. Ekkehard Irle (ASC 1990 Breidenbach) 1:07:34.

M60: 1. Holger Stöckmann (SG Wenden) 1:07:53; 2. Jörg Mauter (Wiehltaler LC) 1:11:13; 3. Wolfgang Hilleke 1:13:16.

M65: 1. Bernd Brenner (RSV Daadetal) 1:15:25; 2. Heiner Schmidt (Siegen) 1:20:09; 3. Bernd Klamm (Tramps Vun De Palz) 1:21:13.

M70: 1. Hans-Joachim Fries (RSV Daadetal) 1:18:36; 2. Bernd Loock (Skifreunde Hüttental) 1:22:23; 3. Paul Gerhard Bernshausen (LG Kindelsberg) 1:31:43.

M85: 1. Werner Stöcker (TuS Erndtebrück) 1:27:43.

Frauen

WU20: 1. Sophia Münzner (ASC Weißbachtal) 1:19:02.

Hauptklasse: 1. Inga Sauer (SSF Bonn Triathlon) 1:07:58; 2. Leslie Stoffel 1:12:50; 3. Melina Kunze (ASC Weißbachtal) 1:13:46.

W30: 1. Jana Schneider (TV Jahn Siegen) 1:14:59; 2. Annika Genehr (DJK Friesenhagen) 1:25:00; 3. Julia Korstian 1:27:43.

W35: 1. Julia Scholl (Upperschoolstreet SC) 1:14:43; 2. Lisa Merz (ASC Weißbachtal) 1:22:30.

W40: 1. Katrin Puruncajas 1:14:32; 2. Stephanie Schulze (RSV Daadetal) 1:16:57; 3. Katharina Groos 1:21:09.

W45: 1. Christl Dörschel (SG Wenden) 1:00:58; 2. Stephanie Schmidt (VTV Freier Grund) 1:17:08; 3. Monika Lambrecht (TuS Kaan-Marienborn) 1:19:22.

W50: 1. Tanja Sunder 1:14:11; 2. Anja Schneider-Schaffarczik (ASC Weißbachtal) 1:18:01; 3. Tina Hebel (ASC Weißbachtal) 1:18:07.

W55: 1. Sabine Hoffmann (ASC Weißbachtal) 1:14:16; 2. Daniela Borkenstein (ASC Weißbachtal) 1:37:58.

W60: 1. Susanne Hein (LG Kindelsberg) 1:24:43; 2. Ira Uebach (TuS Adh Weidenau) 1:25:54.

W65: 1. Conny Wagener (LC Diabü Eschenburg) 1:13:39; 2. Juliane Scheel (TSG Helberhausen) 1:26:13.

W70: 1. Christa Siller (ASC Weißbachtal) 1:34:52.

W75: 1. Ingrid Ebener (TG Rudersdorf) 1:49:43.

8,5 Kilometer Walking

Männer: 1. Martin Nöll (CVJM Siegen SG) 1:11:00; 2. Heinz Ohl (OHL Family Collies) 1:12:01; 3. Frank Münzner 1:16:13.

Frauen: 1. Ute Gieseler (ASC Weißbachtal) 1:07:28; 2. Mechthild Jung (ASC Weißbachtal) 1:13:10; 3. Carolin Schneider-Denß (TV Langenholdinghausen) 1:20:36.

5 Kilometer

Männer

MU18: 1. Ben Berg (ASC Weißbachtal) 18:43; 2. Julien Klein (TuS Deuz) 19:49; 3. Maximilian Geisinger (DJK Herdorf) 20:27.

Allgemeine Klasse: 1. Timo Böhl (LG Wittgenstein) 18:00; 2. Markus Mockenhaupt (SG Wenden) 18:14; 3. Julian Maletz (Crown Town Runners) 18:31.

Frauen

WU18: 1. Greta Fuchs (Team TVE Netphen) 20:37; 2. Mathilda Schneider (ASC Weißbachtal) 23:16; 3. Lilly Berg (ASC Weißbachtal) 24:54.

WU20: 1. Antonia Roth (TV Jahn Siegen) 22:38; 2. Svenja Krombach (TV Jahn Siegen) 23:04; 3. Amelie Rübsamen (ASC Weißbachtal) 24:52.

Allgemeine Klasse: 1. Liv Behle (SG Wenden) 20:08; 2. Franziska Roth (TV Jahn Siegen) 22:46; 3. Lisa Jung 25:12.

3 Kilometer

Schüler

M12: 1. Lennart Geibel (TuS Deuz) 11:58; 2. William Arnold (TuS Deuz) 13:38.

M13: 1. Jason Melchers (CLV Siegerland) 12:40; 2. Jannes Bente van der Zwaag (VTV Freier Grund) 14:57.

M14: 1. Josia Dills (VfB Wilden) 10:40; 2. Leonard Uebach (LG Kindelsberg) 10:45; 3. Nelio Geske (SV Dreis-Tiefenbach) 14:39.

M15: 1. Tim Kuckenburg (ASC Weißbachtal) 10:40; 2. Malte Gersemsky (CLV Siegerland) 11:35; 3. Moritz Schneider (TV Langenholdinghausen) 14:32.Schülerinnen

W12: 1. Viktoria Härter (DJK Betzdorf) 11:45.

W13: 1. Filipa Klein (ASC Weißbachtal) 11:43; 2. Sofi Bejm (TuS Deuz) 13:10; 3. Leni Schneider (ASC Weißbachtal) 13:25.

W15: 1. Louisa Münzner (ASC Weißbachtal) 13:40.

1000 Meter

Schüler

M8: 1. Elias Badjie (VTV Freier Grund) 4:37; 2. Caspar Bätzing (DJK Betzdorf) 4:48; 3. Elliot Dills 5:00.

M9: 1. Adam Krzanowski (CLV Siegerland) 3:44; 2. Franz Fricke (CLV Siegerland) 3:47; 3. Bana Baso 4:45.

M10: 1. Oskar Bätzing (DJK Betzdorf) 3:48; 2. Levin Schramm (Daadener Tv) 3:51; 3. Anton Heinz (CLV Siegerland) 3:59.

M11: 1. Jonas Marschner (DJK Herdorf) 3:50; 2. Benn Henri Van Der Zwaag (VTV Freier Grund) 4:00; 3. Timothé Dills (VfB Wilden) 4:02.

Schülerinnen

W8: 1. Ida Schramm (Daadener TV) 4:44; 2. Blen Baso 5:04; 3. Mila Aslanian (ASC Weißbachtal) 5:06.

W9: 1. Ida Schlemper (ASC Weißbachtal) 4:29; 2. Johanna Stork (TuS 09 Drolshagen) 4:38; 3. Paula Winkel (ASC Weißbachtal) 4:43.

W10: 1. Lumi Klein (ASC Weißbachtal) 4:07; 2. Lena Schulze (ASC Weißbachtal) 4:19; 3. Rosalia Furnari (ASC Weißbachtal) 4:30.

W11: 1. Isa Fuchs (TuS Deuz) 4:11; 2. Anna Höpoltseder (DJK Betzdorf/Kirchen) 4:25.