Leichtathletik-EM in Birmingham: Majtie Kolbergs Traum vom 800-Meter-Erfolg endet nach 200 Metern. Nun gab es auch eine Enttäuschung für Mitstreiterin Smilla Kolbe im Halbfinale: Der Deutschen fehlten zwei Hundertstel zum Einzug ins Finale.
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Bei der Europameisterschaft vor zwei Jahren wurde sie Fünfte über 800 Meter, und nur allzu gern hätte Majtie Kolberg von der LG Kreis Ahrweiler in ihrer Spezialdisziplin nun, bei der EM in Birmingham, eine Medaille gewonnen. Aber daraus wurde bekanntlich nichts, Kolberg musste im Vorlauf schon nach 200 Metern aussteigen.