Das 87. Gaubergfest hat wieder zahlreiche junge und ältere Sportler an die traditionsreiche Wettkampfstätte an der Nunkirche in Sargenroth gelockt.

Das 87. Gaubergfest des Turngau Hunsrücks an der Nunkirche in Sargenroth ist Geschichte, das traditionsreichste Sportfest ist wieder ein beliebter Treffpunkt für Groß und vor allem für die ganz Kleinen gewesen. In 39 Konkurrenzen in den vier Disziplinen Lauf, Dreikampf, Schleuderball und Steinstoßen wurden Sieger gefunden. Insgesamt gab es 155 Starts, neun Vereine (DAS Mengerschied, TuS Argenthal, TV Kastellaun, BGV Simmern, TuS Kirchberg, TuS Schönborn-Oppertshausen, HSV Sargenroth, TV Raversbeuren und TSV Emmelshausen) entsandten Athleten an die Nunkirche. Als erfolgreichster Verein trat diesmal Gastgeber HSV Sargenroth auf, elf Siege gab es für die HSV. Felix Hammen vom TV Raversbeuren gelang dabei ein Hattrick, er siegte in seiner Altersklasse im Langlauf, im Dreikampf und im Schleuderball.

87. Gaubergfest an der Nunkirche: Die Sieger

Langlauf

Turnerinnen, 2000 Meter: 1. Anne Lorenz (DAS Mengerschied) 8:27 Minuten.

Turner, 3000 Meter: 1. Dirk Fischer (TuS Argenthal) 13:37 Minuten.

Jugendturnerinnen C, 800 Meter: 1. Theresa Niel (TV Kastellaun) 3:18 Minuten.

Jugendturnerinnen D, 800 Meter: 1. Lenja Brücker (BGV Simmern) 3:29 Minuten.

Jugendturnerinnen E, 400 Meter: 1. Emilia Michel (TuS Kirchberg) 1:37 Minuten.

Jugendturnerinnen F1, 400 Meter: 1. Kalotta Michel (TuS Kirchberg) 2:00 Minuten.

Jugendturnerinnen F2, 400 Meter: 1. Mathilda Willig (DAS Mengerschied) 2:15 Minuten.

Jugendturnerinnen F3, 400 Meter: 1. Ella Schneberger (TuS Schönborn-Oppertshausen) 2:35 Minuten.

Jugendturner A, 1000 Meter: 1. Marlon Wust (HSV Sargenroth) 3:24 Minuten.

Jugendturner C, 1000 Meter: 1. Felix Hammen (TV Raversbeuren) 3:56 Minuten.

Jugendturner D, 800 Meter: 1. Justus Lorenz (DAS Mengerschied) 2:55 Minuten.

Jugendturner E, 400 Meter: 1. Joe Ternis (DAS Mengerschied) 1:21 Minuten.

Jugendturner F1, 400 Meter: 1. David Bayer (HSV Sargenroth) 1:32 Minuten.

Jugendturner F2, 400 Meter: 1. Nils Donsbach (HSV Sargenroth) 2:27 Minuten.

Dreikampf

Jugendturnerinnen B: 1. Annalena Hilgert (TuS Argenthal).

Jugendturnerinnen C: 1. Luana Hils und Jasmina Botic (beide BGV Simmern).

Jugendturnerinnen D: 1. Emily Clemens (TuS Argenthal).

Jugendturnerinnen E: 1. Lotta Spreyer (HSV Sargenroth).

Jugendturnerinnen F1: 1. Kalotta Michel (TuS Kirchberg).

Jugendturnerinnen F2: 1. Lena Kunz (TuS Schönborn-Oppertshausen).

Jugendturnerinnen F3: 1. Ella Schneberger (TuS Schönborn-Oppertshausen).

Jugendturnerinnen F4: 1. Luisa Wickert (HSV Sargenroth).

Jugendturner B: 1. Mio Phondeth (TSV Emmelshausen).

Jugendturner C: 1. Felix Hammen (TV Raversbeuren).

Jugendturner D: 1. Maron Donsbach (HSV Sargenroth).

Jugendturner E: 1. Joe Ternis (DAS Mengerschied).

Jugendturner F1: 1. David Bayer (HSV Sargenroth).

Jugendturner F2: 1. Nils Donsbach (HSV Sargenroth).

Jugendturner F3: 1. Rudi Braun (HSV Sargenroth).

Jugendturner F4: 1. Nino Pönitsch (HSV Sargenroth).

Turner II: 1. Moritz Stumm (HSV Sargenroth).

Turner IX: 1. Dirk Fischer (TuS Argenthal).

Turner XI: 1. Winfried Bauer (TV Raversbeuren).

Schleuderball

Turnerinnen: 1. Monique Kassner (TV Kastellaun) 25,81 Meter.

Turner: 1. Michael Hammen (TV Raversbeuren) 33,52 Meter.

Jugendturner B: 1. Jens Hammen (TV Raversbeuren) 26,75 Meter.

Jugendturner C: 1. Felix Hammen (TV Raversbeuren) 29,51 Meter.

Steinstoßen

Turnerinnen: 1. Monique Kassner (TV Kastellaun) 10,20 Meter.

Turner: 1. Michael Kassner (TV Kastellaun) 10,12 Meter.

Alle Ergebnisse unter www.tg-hunsrueck.de