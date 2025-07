HSC Gamlen zeigt in Neuhof, wo es langgeht

Der „COC-Laufsommer“ hat mit dem 15. Schafberglauf in Neuhof bei Kaisersesch begonnen. Ein Verein ragte in den Siegerlisten heraus.

Die Läufer des HSC Gamlen haben schon einmal gezeigt, wo es langgeht: Beim Schafberglauf des FC Neuhof war der Ausdauersportklub vom östlichen Rand des Kreises Cochem-Zell wieder zahlenmäßig stark und erfolgreich vertreten. Drei von fünf Sieger im Gesamtklassement der drei Hauptläufe kamen aus den Reihen des HSC.

„Ich bin schon einmal hier gelaufen, aber das ist lange her“, sagte Alexander Gödert nach seinem Comeback auf den Eifelhöhen. Vage wird sich der 31-Jährige an das Jahr 2011 erinnern, als er, damals gerade 17 Jahre alt, über 6,6 Kilometer siegte. Irgendwann nach diesem Erfolg ließ Gödert die Laufschuhe öfters im Schuhschrank liegen. Aber seit einiger Zeit ist er wieder im Training, erzählte er. Und das gar nicht schlecht: In 43:02 Minuten siegte Gödert auf der längsten Schafberglaufdistanz und ließ seinen HSC-Vereinskameraden Heiko Herrmann (43:57) und Christian Feilen aus Alflen (45:01) hinter sich.

i 14 Jahre nach seinem Sieg über 6,6 Kilometer gewann Alexander Gödert vom HSC Gamlen (Startnummer 202) beim Neuhofer Schafberglauf auf der Zehn-Kilometer-Königsdistanz vor seinem Vereinskameraden Heiko Herrmann (214). Holger Teusch

Der gemeinsame Start von drei Strecken, wenn manche Teilnehmer nur eine und andere zwei Runden über die wie immer gut präparierten Wald- und Wiesenwege rennen, ist für die Zehn-Kilometer-Läufer (drei Runden) eine Herausforderung. „Da laufen ja manche ganz schnell los und man muss sich dann klarmachen, dass die meist kürzer laufen“, erklärte Herrmann. Als Langstreckler muss man dann ruhig und geduldig bleiben.

Eine dieser schnellen 3,3-Kilometer-Läuferinnen war Frieda Balles. Die 14-Jährige vom TV Eintracht Cochem bewältige eine Schafbergrunde in 14:34 Minuten und damit so schnell wie bisher noch keine Läuferin. Zuvor hatte sie bereits den Jugendlauf über rund einen Kilometer in 3:16 Minuten gewonnen. Schnellster Junge war auf dieser Distanz der erst zehnjährige Leon Steffens (3:39).

i Im Ziel gab's direkt einen Becher Wasser zur Erfrischung für die Schafberglauf-Doppelsiegerin Frieda Balles vom TV Eintracht Cochem. Holger Teusch

„Wir haben spontan entschieden, dass wir hier herfahren statt zu trainieren“, erklärte Opa und Trainer Josef Balles. Normalerweise steht für die erfolgreiche Läuferin des TV Eintracht Cochem samstags ein Training entweder im Cochemer Stadion oder im Wald oberhalb ihres Wohnorts Ellenz-Poltersdorf auf dem Programm. Aber mit der Start in Neuhof bei Kaisersesch brachte nicht nur Abwechslung, sondern man unterstützt damit die regionalen Laufveranstalter und eine gute Sache. Denn seit 2008 unterstützt der FC Neuhof mit dem Ausdauerwettbewerb im Rahmen des Waldfests einen wohltätigen Zweck. Die Startgelder werden gespendet.

Entsprechend steuerten auch die Handballer von Grün-Weiß Mendig ihren Obolus für die gute Sache bei. Auf der Kurzdistanz bewiesen die Ballsportler ihre Ausdauer. Nur Frieda Balles konnte als Drittschnellste in die Phalanx der Grün-Weißen einbrechen, die mit Eugen Daungarer (13:29) und Matthias Rösner (14:19) die schnellsten Teilnehmer über 3300 Meter stellten. Auf der doppelten Distanz siegten neben Steffi Reimer ein alter Bekannter: Vadim Penner (beide HSC Gamlen). Ganz schön schwer falle es, wenn man eine Zeit lang nicht trainiert habe, sagte der 52-Jährige, der Rekordsieger (insgesamt neun Siege) in Neuhof ist. Aber Bewegung sei wichtig.

Ergebnisse Schafberglauf FC Neuhof Nachwuchs

Bambini (300 Meter)

Mädchen:1. Leila Zirwes (TuS Kaisersesch) 1:17 Minuten, 2. Alina Stroh (SV Hambuch) 1:20, 3. Kathi Brantzen (FC Neuhof) 1:24.

Jungen:1. Oskar Sesterhenn (FC Nippes) 1:23, 2. Emil Sesterhenn (FC Nippes) 1:27, 3. Henning Weiten 1:38.

Jugendlauf (1 Kilometer)

Mädchen:1. Frieda Balles (TV Eintracht Cochem) 3:16 Minuten, 2. Elina Karst (SV Fortuna Ulmen) 3:45, 3. Marie Mohr (TuS Kaisersesch) 3:51.

Jungen: 1. Leon Steffens (TUS) 3:39, 2. Henry Brantzen (FC Neuhof) 3:49, 3. Linus Steffens (TUS) 4:28.

Ergebnisse Schafberglauf FC Neuhof

Kurzstrecke (3,3 Kilometer)

Frauen:1. Frieda Balles (TV Eintracht Cochem) 14:34 Minuten, 2. Marie Mohr (TuS Kaisersesch) 19:28, 3. Anna Schend (Leienkaul) 20:53.

Männer:1. Eugen Daungarer 13:29, 2. Matthias Röser 14:19, 3. Kevin Dick 15.10 (alle GW Mendig).

Mittelstrecke (6,6 Kilometer)

Frauen: 1. Steffi Reimer (HSC Gamlen) 33:50 Minuten, 2. Laura Thomas 35:08, 3. Sabine nagel (LG Laacher See) 1:09:00.

Männer:1. Vadim Penner (HSC Gamlen) 29:33, 2. Eugen Stroh (SV Hambuch) 34:59, 3. Joe Marquet (SV Landkern) 35:07.

Langstrecke (10 km)

Frauen:1. Franziska Klee 1:06:00 Stunden, 2. Antina Massion 1:10:00.

Männer: 1. Alexander Gödert (HSC Gamlen) 43:02 Minuten, 2. Heiko Herrmann (HSC Gamlen) 43:57, 3. Christian Feilen (Alflen) 45:01.