Starkes TSK-Duo holt Titel Hörl und Kellen distanzieren sämtliche Konkurrenten 30.09.2026, 08:35 Uhr

i Das TSK-Geher-Duo Jakob Kellen und Nicole Hörl erwies sich auf der Bahn in Troisdorf und Marburg als zu schnell für die Konkurrenz. Picasa. Dr. Wolfgang Schaefer

Tolle Erfolge feierten unlängst zwei Geher des Diezer TSK Oranien über 5000 Meter: Während Nicole Hörl (W55) Deutsche Seniorenmeisterin wurde, setzte sich Jakob Kellen (U20) bei den süddeutschen Titelkämpfen an die Spitze der Konkurrenz.

Nicole Hörl und Jakob Kellen, die Asse im Trikot des Diezer TSK Oranien, haben zwei weitere Meistertitel im Bahngehen über 5000 Meter errungen. Bei den deutschen Seniorenmeisterschaften in Troisdorf kämpfte Nicole Hörl nicht nur gegen ihre Konkurrentinnen, sondern zeitweise auch gegen starken Regen.







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