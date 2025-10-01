Bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften auf der Jakob Frey-Sportanlage an der Binger Straße in Heidesheim zeigten sich die Leichtathletik-Talente der LG Lahn-Aar-Esterau noch einmal von ihrer besten Seite,
Zum Ende der Freiluft-Saison überzeugten die U14-Talente der LG Lahn-Aar-Esterau als einzige Vertreter aus dem Rhein-Lahn-Kreis bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften im rheinhessischen Heidesheim.
11,71 Meter bedeuten weitesten Kugelstoß der Konkurrenz
Während Till-Bjarne Thielmann verletzungsbedingt passen musste, überraschten seine Teamkameraden mit tollen Leistungen.