Fast 4 Sekunden schneller
Henry Herpel steigert sich über 800 Meter beträchtlich 
Die Talente der LG Lahn-Aar-Esterau (von links Max Holzhäuser, Oskar Jüngst, Jannik Maaser und Henry Herpel) präsentierten sich in Heidesheim in prächtiger Verfassung.
Edwin Schiebel / LG Lahn-Aar-Esterau

Bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften auf der Jakob Frey-Sportanlage an der Binger Straße in Heidesheim zeigten sich die Leichtathletik-Talente der LG Lahn-Aar-Esterau noch einmal von ihrer besten Seite,

Zum Ende der Freiluft-Saison überzeugten die U14-Talente der LG Lahn-Aar-Esterau als einzige Vertreter aus dem Rhein-Lahn-Kreis bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften im rheinhessischen Heidesheim.

11,71 Meter bedeuten weitesten Kugelstoß der Konkurrenz

Während Till-Bjarne Thielmann verletzungsbedingt passen musste, überraschten seine Teamkameraden mit tollen Leistungen.

