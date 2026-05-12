BIR-Athleten stark in Mainz Helena Gouverneur beeindruckt mit mutigem Alleingang Sascha Nicolay 12.05.2026, 00:00 Uhr

i Jonas Jäckel nutzte die Regionsmeisterschaft in Mainz zur Vorbereitung auf seinen nächsten Zehnkampf. Im Kugelstoßen gelang dem Athleten des TV Oberstein eine persönliche Bestleistung. Norbert Jäckel

Titel, Medaillenplätze, Qualifikationen für weiterführende Meisterschaften und persönliche Rekord. Die Leichtathletinnen und Leichtathleten aus dem Kreis Birkenfeld boten bei der Regionsmeisterschaft in Mainz tolle Leistungen.

Die Leichtathletinnen und Leichtathleten aus dem Kreis Birkenfeld zeigten bei der Regionsmeisterschaft in Mainz starke Leistungen. Persönliche Rekorde lieferten die Athleten des TV Oberstein ab und sicherten sich zudem Plätze auf dem Podest. Beim LAZ Birkenfeld freute man sich über Titel und bei der LG Idar-Oberstein über die Qualifikation für Süddeutsche Meisterschaften.







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