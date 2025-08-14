Einer der besten und wichtigsten Leichtathletiktrainer im Kreis Birkenfeld hat Geburtstag. Heinz Seggert hat vielen Sportlern geholfen, ihr Potenzial zu nutzen. Und natürlich kennen ihn Generationen von Schülern noch in anderer Funktion.

Am Freitag wird Heinz Seggert (SSV Gymnasium Heinzenwies) 90 Jahre alt. Seggert, der in jüngeren Jahren als vielseitiger Leichtathlet für den VfL Enzweiler aktiv war, feierte seine größten Erfolge jedoch als Trainer des SSV Göttenbach, der 1995 in SSV Gymnasium Heinzenwies umbenannt wurde.

Seit 1970 war er mehr als 20 Jahre als Übungsleiter tätig und trainierte und betreute dabei weit über 100 junge Athletinnen und Athleten. Er sorgte für eine enorme Erfolgsbilanz des Idar-Oberstener Schulsportvereins. Unzählige Podiumsplätze und Titel bis auf DM-Ebene und sogar Einsätze bei Länderkämpfen, konnten daank Seggert verbucht werden. Besonders hervorzuheben sind die Leistungen von Volker Knieling, der 1973 Deutscher Schülermeister im Speerwurf wurde, und von Michael Zehnter, der 1980 Deutscher Jugendmeister im Hochsprung werden konnte.

Die Diskuswerferin Ulrike Neumann kam 1974 im Jugendländerkampf Deutschland gegen die Niederlande zum Einsatz. In der gleichen Disziplin schaffte Harald Lang 1981 die Nominierung in die Nationalmannschaft für den Juniorenländerkampf gegen Polen.

Auch Joelle Franzmann gehörte zu Heinz Seggerts Schützlingen

Zu erwähnen ist natürlich auch noch, dass die zweifache Olympiateilnehmerin im Triathlon Joelle Franzmann (heute Tesche) während ihrer Läuferkarriere zu den Schützlingen von Heinz Seggert gehörte. Das hervorragende Wirken von Seggert für die Leichtathletik insgesamt und besonders für seinen Verein wurde durch den DLV mit der Ehrennadel in Silber und durch den LVR mit der Goldnadel gewürdigt.

Anlässlich des 75. Jubiläums des SSV wurde er im letzten Jahr mit der Vereinsurkunde in Gold durch Frank Huck, der Schulleiter des Gymnasiums an der Heinzenwies und SSV-Vorsitzender in Personalunion ist, ausgezeichnet. Heinz Seggert kehrte dafür wieder für ein paar Stunden an „seine Schule“ zurück, denn während seiner langjährigen Trainingstätigkeit für den SSV (und darüber hinaus) war er als gewissenhafter und geschätzter Hausmeister dort angestellt.