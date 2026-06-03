Landesmeisterschaften Hanna Kaiser gewinnt Gold, Tim Fuhrmann Bronze Holger Teusch 03.06.2026, 07:00 Uhr

i Tim Fuhrmann vom TV Eintracht Cochem hat sich in seinem zweiten Jahr in der Männerklasse mit dem dritten Platz über 1500 Meter bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften zurückgemeldet. Holger Teusch

Gold und Bronze gab es für zwei COC-Leichtathleten bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften in Mainz. Und dazu noch eine Goldmedaille bei den Verbandsmeisterschaften in Heidesheim.

Kleine Vertretung, gute Ausbeute: Zwei Medaillen gingen bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften in Mainz an aus dem Kreis Cochem-Zell stammende Leichtathleten. Erwartungsgemäß setzte sich Hanna Kaiser im Diskuswurf durch. Die 23-Jährige aus Bullay, die in Mainz studiert und für die TuS Kirn startet, hätte mit jedem ihrer sechs Versuche gewonnen.







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