Gold und Bronze gab es für zwei COC-Leichtathleten bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften in Mainz. Und dazu noch eine Goldmedaille bei den Verbandsmeisterschaften in Heidesheim.
Lesezeit 2 Minuten
Kleine Vertretung, gute Ausbeute: Zwei Medaillen gingen bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften in Mainz an aus dem Kreis Cochem-Zell stammende Leichtathleten. Erwartungsgemäß setzte sich Hanna Kaiser im Diskuswurf durch. Die 23-Jährige aus Bullay, die in Mainz studiert und für die TuS Kirn startet, hätte mit jedem ihrer sechs Versuche gewonnen.