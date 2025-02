Kreistag der Leichtathletik Hahn fordert erneut eine Komplettlösung „auf der Bein“ 17.02.2025, 14:23 Uhr

i Die Siegerteams des Kinderleichtathletik-Cups präsentieren sich beim Kreistag im Stadttheater in Idar-Oberstein. Der TV Oberstein sicherte sich dabei klar Platz eins. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Drei zentrale Themen beschäftigten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Leichtathletik-Kreistags im Idar-Obersteiner Stadttheater: Die Fusion der Verbände, die Sportstättenprobleme und die Vergabe der Ehrenpreise.

Im Grunde genommen war der Kreistag der Leichtathletik am Sonntag im Idar-Obersteiner Stadttheater der letzte, der offiziellen Charakter hatte. Denn nach dem Zusammenschluss der Verbände Rheinland und Rheinhessen, der am 8. März beim Fusions-Verbandstag in Bad Kreuznach besiegelt wird, wird es die Leichtathletik-Kreise als offizielles Organ nicht mehr geben.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen