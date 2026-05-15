Dass viele Leichtathleten ausgesprochen gut über den Winter gekommen sind und sich bereits in guter Frühform befinden, zeigten sie beim Werfertag der LG Lahn-Aar-Esterau auf der Zentralen Sportanlage in Holzappel.
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Der seit vielen Jahren fest im Wettkampf-Kalender verankerte Werfertag der LG Lahn-Aar-Esterau lockte einmal mehr Athleten nach Holzappel an. Gleichzeitig ermittelten die Sportler aus Vereinen des Rhein-Lahn-Kreises ihre Kreismeister.
Tim Steinfurths weitester Versuch landet bei 63,90 Metern
Der Höhepunkt auf der Zentralen Sportanlage an der Esterau-Schule ereignete sich bereits am frühen Morgen beim ersten Hammerwurf-Wettkampf des Tages. ...