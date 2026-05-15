Werfertag an Esterau-Schule Hämmer fliegen in Holzappel weit durch die Luft 15.05.2026, 13:08 Uhr

i Art Brünner (LG Lahn-Aar-Esterau) siegte beim Werfertag in Holzappel unter anderem in seiner ehemaligen Paradedisziplin Kugelstoßen (12,98 m). Andreas Hergenhahn

Dass viele Leichtathleten ausgesprochen gut über den Winter gekommen sind und sich bereits in guter Frühform befinden, zeigten sie beim Werfertag der LG Lahn-Aar-Esterau auf der Zentralen Sportanlage in Holzappel.

Der seit vielen Jahren fest im Wettkampf-Kalender verankerte Werfertag der LG Lahn-Aar-Esterau lockte einmal mehr Athleten nach Holzappel an. Gleichzeitig ermittelten die Sportler aus Vereinen des Rhein-Lahn-Kreises ihre Kreismeister. Tim Steinfurths weitester Versuch landet bei 63,90 Metern Der Höhepunkt auf der Zentralen Sportanlage an der Esterau-Schule ereignete sich bereits am frühen Morgen beim ersten Hammerwurf-Wettkampf des Tages. ...







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