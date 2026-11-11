OIE-Nahe-Crosslauf-Serie
Guter Auftakt für Asse des TSV und der LLG in Weierbach 
Lovis Gaß (Zweite von rechts) von der LLG Hunsrück gewann den Lauf bei den Frauen über die Mittelstrecke (3960 Meter) beim Start
Lovis Gaß (Zweite von rechts) von der LLG Hunsrück gewann den Lauf bei den Frauen über die Mittelstrecke (3960 Meter) beim Start der Nahe-Crosslauf-Serie in Weierbach vor Maya Bartholmes (rechts) vom TSV Emmelshausen.
Joachim Hähn

Die OIE-Nahe-Crosslauf-Serie ist in Weierbach gestartet. Die Lauf-Asse des TSV Emmelshausen, der LLG Hunsrück und des VfR Simmern waren in den verschiedenen Konkurrenzen ganz vorn mit dabei.

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Die Bedingungen waren gut beim ersten Lauf der 17. OIE-Nahe-Crosslauf-Serie, den der TV Oberstein in Weierbach ausrichtete. „Das Wetter hat gepasst, und die Strecke war top“, sagte Björn Hahn, der Leichtathletik-Abteilungsleiter des TVO. Nur mit der Zahl der Starter war Hahn nicht hundertprozentig zufrieden.
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