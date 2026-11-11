OIE-Nahe-Crosslauf-Serie Guter Auftakt für Asse des TSV und der LLG in Weierbach 11.11.2026, 11:15 Uhr

i Lovis Gaß (Zweite von rechts) von der LLG Hunsrück gewann den Lauf bei den Frauen über die Mittelstrecke (3960 Meter) beim Start der Nahe-Crosslauf-Serie in Weierbach vor Maya Bartholmes (rechts) vom TSV Emmelshausen. Joachim Hähn

Die OIE-Nahe-Crosslauf-Serie ist in Weierbach gestartet. Die Lauf-Asse des TSV Emmelshausen, der LLG Hunsrück und des VfR Simmern waren in den verschiedenen Konkurrenzen ganz vorn mit dabei.

Die Bedingungen waren gut beim ersten Lauf der 17. OIE-Nahe-Crosslauf-Serie, den der TV Oberstein in Weierbach ausrichtete. „Das Wetter hat gepasst, und die Strecke war top“, sagte Björn Hahn, der Leichtathletik-Abteilungsleiter des TVO. Nur mit der Zahl der Starter war Hahn nicht hundertprozentig zufrieden.







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