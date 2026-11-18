Crosslauf-Titelkampf in Pfalz Gute Platzierungen für TSV Emmelshausen in Herxheim 18.11.2026, 11:46 Uhr

i Der Simmerner Jonathan Leiss vom TSV Emmelshausen belegte bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften im Crosslauf in Herxheim den vierten Platz in seiner Altersklasse M14. Andreas Liesenfeld

Bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften im Crosslauf in Herxheim landete die Nachwuchstalente des TSV Emmelshausen in ihren Altersklassen im vorderen Bereich.

Wo sonst dröhnende Motorräder durch die Kurven der Sandbahn jagen, ist Ausdauer und Kampfgeist gefragt gewesen. Der TV Herxheim richtete auf der Rennbahn die Rheinland-Pfalz-Meisterschaften im Crosslauf aus und das verlangte den Athleten auch aus dem Hunsrück auf dem schwierigen Kurs alles ab.







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