Gute Platzierungen für TSV Emmelshausen in Herxheim
Bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften im Crosslauf in Herxheim landete die Nachwuchstalente des TSV Emmelshausen in ihren Altersklassen im vorderen Bereich.
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Wo sonst dröhnende Motorräder durch die Kurven der Sandbahn jagen, ist Ausdauer und Kampfgeist gefragt gewesen. Der TV Herxheim richtete auf der Rennbahn die Rheinland-Pfalz-Meisterschaften im Crosslauf aus und das verlangte den Athleten auch aus dem Hunsrück auf dem schwierigen Kurs alles ab.