Bei kontinentalen Titelkämpfen Gürth will Favoritinnen mit Spurtstärke einheizen Holger Teusch 07.08.2026, 13:27 Uhr

i Die aus Diez stammende Olivia Gürth (Mitte, links Gesa Felicitas Krause, rechts Lea Meyer) startet am Montagabend bei der EM in Birmingham im Vorlauf über 3000 Meter Hindernis. Sven Hoppe/dpa

Die Spannung steigt: Die aus Diez stammende und für Silvesterlauf Trier startende Olivia Gürth visiert bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Birmingham als Deutsche Vizemeisterin über 3000 Meter Hindernis eine vordere Platzierung an.

Nach der letzten wichtigen Tempoeinheit vor der EM ging es für Olivia Gürth von Frankfurt erst einmal ins heimische Diez. „Wenn kein Training in Frankfurt ist, flüchte ich zu meinen Eltern. Da ist es angenehmer“, erzählt die 24-Jährige. Ihre kleine Wohnung in der Mainmetropole heizt sich diesen Sommer besonders auf und das macht Gürth zu schaffen – und noch mehr ihrer Hündin Amy.







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