Finale des 36. Ausdauer-Cups Großes Kino zum Jahresabschluss Frank Steinseifer 19.11.2024, 16:46 Uhr

i Große Finisher-Party zum Abschluss des Ausdauer-Cups 2024 beim Hauptsponsor Krombacher Brauerei. Zum Gruppenbild stellten sich Laura Stern-Bätzing und Daniel Bätzing (von links) vom Absolute Run Ausdauer-Shop zusammen mit allen Klassensiegern dem Fotografen. Frank Steinseifer

Finale des 36. Ausdauer-Cups: Bei der Finisher-Party in der Krombacher Brauerei werden die besten Läuferinnen und Läufer in der Gesamtwertung ausgezeichnet.

Man könnte wieder einmal den alten Werbeslogan über den VW Käfer aus den 60er-Jahren bemühen: „Er läuft, und läuft, und läuft…“ – der Ausdauer-Cup. Kaum eine andere Laufserie hat in Deutschland so lange durchgehalten wie der Ausdauer-Cup. 1989 hatte Langstreckenläufer und Triathlet Michael Stern vom Betzdorfer Ausdauer-Shop eine zündende Idee: Um dem Laufsport und den vielen Volksläufen in der Region einen neuen Impuls zu geben, rief er den ...

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen