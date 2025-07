Der Siegerländer Volksbank-Schülerlauf und Siegerländer AOK-Firmenlauf steht in den Startlöchern. Am 9. Juli werden bis zu 14.500 Teilnehmer erwartet. Die Vorbereitung gehen in die finale Phase und bieten rund um die Strecke einiges an Arbeit.

Auf diesen Tag haben viele Schülerinnen und Schüler sowie tausende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Unternehmen im Kreis Siegen-Wittgenstein hingefiebert. Am Mittwoch, 9. Juli, ist es endlich soweit, dann startet am Vormittag der 13. Siegerländer Volksbank-Schülerlauf und am Abend der 22. Siegerländer AOK-Firmenlauf und Siegen feiert wieder einen bunten Straßenkarneval.

Nachdem der langjährige Organisator und Gründer der Veranstaltung, der Eiserfelder Martin Hoffmann, die Agentur „:anlauf“ Anfang des Jahres übergeben hat, übernehmen nun der Inhaber Ingo Schaffranka und sein Geschäftsführer Markus Ritter mit der neuen Anlauf GmbH die Organisation des größten Sportevents in Südwestfalen. Die beiden Sportveranstalter vom Möhnesee haben mit der Agentur Hellweg Solution bereits über 20 Jahre Erfahrung mit großen Laufsportevents, darunter etliche weiteren Firmenläufe in Westfalen und auch den größten Silvesterlauf Deutschlands von Werl nach Soest mit rund 6000 Teilnehmern.

Bekanntes Konzept bleibt nahezu unverändert

Vieles bleibt im Konzept unverändert, fast das ganze Helferteam bleibt bestehen und auch die Begeisterung für die zwei Events ist wieder riesengroß: 6000 Schülerinnen und Schüler am Morgen und 8500 Firmenläufer am Abend – insgesamt also 14.500 Läuferinnen und Läufer gehen dann wieder auf die Strecke und werden von etlichen tausend Zuschauern in der Siegener Innenstadt begeistert angefeuert werden. Es wird ganz sicher wieder ein buntes Straßenfest geben, denn viele der Teams gehen bunt kostümiert und mit einfallsreichen Teamnamen auf die Strecke. Start und Ziel für Schülerlauf und Firmenlauf wird wie schon in den Vorjahren der Bismarckplatz in Siegen-Weidenau bleiben.

i Mit dem Siegerländer Volksbank Schülerlauf wird am kommenden Mittwoch der große Laufsporttag in der Stadt Siegen eröffnet (so wie hier 2024). Mit 6.000 Schülerinnen und Schülern ist die Veranstaltung eine der größten eigenständigen Schülerläufe in Deutschland. Frank Steinseifer

Den Auftakt zum großen Laufsporttag machen am kommenden Mittwochvormittag zunächst die Schülerinnen und Schüler. Beim Siegerländer Volksbank-Schülerlauf wird der Bismarckplatz wieder in ein Farbenmeer aus bunten T-Shirts verwandelt. „Wir erwarten über 6000 Schülerinnen und Schüler, die größte Zahl kommt übrigens vom Fürst-Johann-Moritz-Gymnasium Siegen mit 605 Schülerinnen und Schülern. Ganz besonders bedanken wir uns bei der Gesamtschule Eiserfeld, die uns in diesem Jahr wieder mit 100 Helfern unterstützen wird“, erklärte Markus Ritter, Geschäftsführer der „Anlauf GmbH“. Während die Streckenführung über 1000 Meter für die Grundschüler unverändert bleibt, wird die Strecke für die weiterführenden Schulen aufgrund von Sicherheitsauflagen von ursprünglich 2,5 auf nunmehr 2,1 Kilometer leicht verkürzt.

Favoriten sind bereits auserkoren

Nach dem „Warm Up“ am Vormittag setzt sich dann am Abend der riesenlange Lindwurm der Firmenläufer in Bewegung. Mit 8500 Teilnehmern ist auch in diesem Jahr das maximale Teilnehmerlimit erreicht, „Sold Out“ hieß es schon Ende Februar. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus über 400 Unternehmen, von A wie „Achenbach Buschhütten“, bis Z wie „Zimmermann Lüftungssysteme“ werden auf die Strecke gehen. Wie schon in den vergangenen Jahren ist auch diesmal die Uni Siegen mit 450 Läuferinnen und Läufern der Spitzenreiter.

Gespannt sein darf man wieder auf die Kreativität in den Unternehmen, wenn es um die originellsten Teamnamen und Team-Auftritte geht. Die Volksbank in Südwestfalen, die auch die Jury besetzt, lobt hier wieder einen Sonderpreis aus. Auch wenn es vor allem um Spaß, Gesundheit und Teamgeist geht, so darf man doch gespannt sein, wer in diesem Jahr als Siegerin und Sieger unter dem AOK-Zielbogen hindurchläuft. So sind in diesem Jahr wieder die beiden Vorjahressieger Judith Hacker und Marco Giese als Gastläufer von Sauerlandfrische Dornseifer GmbH gemeldet, sondern auch der erfolgreiche Hilchenbacher Profi-Triathlet Jonas Hoffmann, der in den Vorjahren für seinen Arbeitgeber „Achenbach Buschhütten“ in Siegen siegte und nun aber im Team des Betzdorfer Ausdauer-Shops nach der Krone greifen wird.

„Es gibt aber keine K.o.-Kriterien mehr, die zu einer Absage führen könnten.“

Arne Fries, Stadtrat für Recht, Ordnung, Kultur und Sport der Stadt Siegen

Noch laufen die letzten organisatorischen Vorbereitungen, und auch wenn die endgültige schriftliche Genehmigung von Schülerlauf und Firmenlauf noch aussteht, so signalisierte Arne Fries, in Siegen zuständiger Stadtrat für Recht, Ordnung, Kultur und Sport auf Anfrage bereits „grünes Licht“: „Ich gehe von der Erteilung der Genehmigung fest bis Ende dieser Woche aus. Im abschließenden Genehmigungsverfahren müssen jetzt mit dem Veranstalter Anlauf nur noch ein paar Dinge bei den Absperrmaßnahmen geklärt werden. Es gibt aber keine K.o.-Kriterien mehr, die zu einer Absage führen könnten. Dass die endgültige Zusage noch nicht vorliegt, ist übrigens nicht unüblich, auch bei anderen Großveranstaltungen kommt das okay nur wenige Tage vorher, da üblicherweise bis zuletzt in den Konzepten nachgearbeitet wird. Tatsache ist, dass die Anforderungen an die Sicherheit bei Großveranstaltungen gestiegen ist. Das kostet aber nicht nur den Veranstalter, sondern auch uns als Stadt Personal und Geld.“

i Viele Teams werden auch wieder in ausgefallenen Kostümen auf die Strecke gehen, so wie hier beim Firmenlauf 2024. Frank Steinseifer

Aufgrund der gestiegenen Sicherheitsanforderungen bei Großveranstaltungen bezüglich Gefahrenabwehr musste in diesem Jahr auch in Siegen ein ganz besonders „dickes Brett“ durchbohrt werden. „Für alle war es erstmalig ein riesiger Schritt in ein neues Sicherheitsgefüge. Nach Gesprächen mit der Feuerwehr, THW, Polizei, den Ordnungsbehörden und Dank der guten Zusammenarbeit mit der Stadt Siegen und allen Ämtern ist es uns gelungen, für Schülerlauf und Firmenlauf ein tragfähiges und umfangreiches Sicherheitskonzept auf die Beine zu stellen, gegen das es jetzt keinerlei Bedenken mehr gibt“, erklärte Organisator Ingo Schaffranka, Inhaber der Anlauf GmbH.

90 Seiten starkes Sicherheitskonzept

Knapp 90 Seiten stark sei die nun fünfte Version des Sicherheitskonzeptes. Schaffranka: „Wir haben erstmals an relevanten Punkten neun große Lkw zur Streckensicherung platziert, die im Notfall dann auch weggefahren werden können. Damit man mal eine Vorstellung davon bekommt, was die gestiegenen Anforderungen für einen Veranstalter bedeuten: All die Maßnahmen kosten uns rund 30.000 Euro. Aber klar ist auch, Sicherheit geht nun mal vor.“

Die größte Änderung beim diesjährigen Siegerländer AOK-Firmenlauf betrifft die Sandstraße. Die wird in diesem Jahr erstmals für den Autoverkehr gesperrt, damit die Läuferinnen und Läufer diesen Streckenabschnitt gefahrlos passieren können. Die Umleitung des allgemeinen Verkehrs erfolgt über die HTS: „Man ist da in den letzten Jahren in Richtung des Gegenverkehrs gelaufen, da läuft man dann am offenen Herzen. Das haben wir nun geändert“, erklärte Ingo Schaffranka. Zum „Wording“ erklärte Arne Fries: „Der Begriff Terror-Abwehr-Sperren ist eigentlich irreführend, denn für Siegen besteht ja keine konkrete Terrorgefahr. Die korrekte Bezeichnung ist ein Überfahrschutz zur Gefahrenabwehr. Und genau das wurde jetzt auch zur Sicherheit der Läuferinnen und Läufer gewährleistet.“