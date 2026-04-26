29. Volkslauf des TuS Laubach Gräffs Spontanität bringt die Titelverteidigung Michael Bongard 26.04.2026, 10:38 Uhr

i Schon beim Start direkt richtig eingereiht: Der Bad Salziger Christoph Gräff (Nummer 311) gewann den Laubacher Volkslauf vor dem Kastellauner André Hergenröder (250) und dem Dichtelbacher Johannes Lang (268). B&P Schmitt

Bestes Wetter, eine ordentliche Teilnehmerzahl, zwei starke Youngster und der gleiche Hauptlauf-Gewinner wie vor zwei Jahren – so lief der 29. Volkslauf des TuS Laubach, der vor einem Jahr kurzfristig abgesagt werden musste.

Mit einem Jahr Verspätung ist der 29. Volkslauf des TuS Laubach über die Bühne gegangen: Nach dem „Aussetzer“ 2025 kamen 177 Athleten ins Ziel – und damit 45 weniger wie beim letzten Mal 2024. Der Sieger im Hauptlauf war mit dem Bad Salziger Christoph Gräff der gleiche wie vor zwei Jahren – und das fast mit exakt gleicher Zeit über die 10.







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