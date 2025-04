Zum Erfolg wurden die Deutschen Meisterschaften im Straßengehen in Kelsterbach für ein Duo des Diezer TSK Oranien. Der 16-jährige Jakob Kellen wurde für seinen Trainingsfleiß belohnt. Er gewann bei seiner DM-Premiere die Konkurrenz der U18 über 10 Kilometer. Allerdings war die Konkurrenz nicht allzu stark. Auf der 1 Kilometer langen Pendelstrecke machte starker Gegenwind den Athleten zu schaffen. Kellen ging den ersten Kilometer in guten 5:36 Minuten und lag auch bei der Hälfte des Rennens noch unter der angestrebten Gesamtzeit unter 58 Minuten. Dann musste er jedoch den Verhältnissen Tribut zollen. Erst auf dem letzten Kilometer konnte er zulegen (5:34 Min.). Die Ziellinie überquerte er nicht ganz zufrieden nach 58:28 Minuten. Nicole Hörl ging ihre 10 Kilometer in der Klasse W 50 in relativ gleichmäßigem Tempo und verteidigte Rang zwei aus den beiden Vorjahren erfolgreich. Hörl freute sich vor allem darüber, dass sie mit 62:16 Min. schneller als in den Vorjahren war.