Vier Goldmedaillen
Gitta Jung räumt ab, gewinnt sämtliche Wurftitel bei DM
Stolz präsentiert Gitta Jung die vier Goldmedaillen, die sie bei den deutschen Senioren-Hallen- und Winterwurfmeisterschaften ge
Stolz präsentiert Gitta Jung die vier Goldmedaillen, die sie bei den deutschen Senioren-Hallen- und Winterwurfmeisterschaften gewonnen hat.
Rolf Schwabbacher

Vier Starts, vier Siege – Gitta Jung, die erfolgreiche und vielseitige Werferin des TV Hahnenbach, räumt bei der deutschen Masters-DM ab.

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Bei den deutschen Hallen- und Winterwurfmeisterschaften der Masters in Düsseldorf sammelten die Leichtathleten der Altersklasse W/M35 und älter aus dem Leichtathletikverband Rheinhessen/Rheinland 50 Medaillen, darunter waren 17 Meistertitel. Zu den erfolgreichen Medaillensammlern gehörte auch Gitta Jung vom TV Hahnenbach, die in der Altersklasse W80 die Wurfdisziplinen dominierte.

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LeichtathletikSport

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