Gitta Jung räumt ab, gewinnt sämtliche Wurftitel bei DM
Vier Starts, vier Siege – Gitta Jung, die erfolgreiche und vielseitige Werferin des TV Hahnenbach, räumt bei der deutschen Masters-DM ab.
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Bei den deutschen Hallen- und Winterwurfmeisterschaften der Masters in Düsseldorf sammelten die Leichtathleten der Altersklasse W/M35 und älter aus dem Leichtathletikverband Rheinhessen/Rheinland 50 Medaillen, darunter waren 17 Meistertitel. Zu den erfolgreichen Medaillensammlern gehörte auch Gitta Jung vom TV Hahnenbach, die in der Altersklasse W80 die Wurfdisziplinen dominierte.