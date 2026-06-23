Motorsäge macht den Weg frei Gipfelstürmer trotzen beim Trail in Eitelborn der Hitze Marco Rosbach 23.06.2026, 08:26 Uhr

i Trails, wie ihn die Teilnehmer lieben: Rund um die Sporkenburg warten gleichermaßen fordernde wie unfassbar schöne Passagen auf die geländegängigen Ausdauersportler (hier Dennis Imgrund). Andreas Hergenhahn

Um den Startern das perfekte Traillauf-Erlebnis zu bieten, ist den Machern des TV Jahn Eitelborn keine Mühe zu groß. Noch halb in der Nacht rückten sie mit der Kettensäge aus, um an der Sporkenburg die Spuren des Unwetters vom Vorabend zu beseitigen.

Die Gewitterfront, die am Vorabend auch über den südlichen Westerwald gezogen war, hatte zwar für eine kurzzeitige Abkühlung gesorgt, den Machern des Traillaufs „Rund um die Sporkenburg“ aber eine noch kürzere Nacht beschert. „Die Strecke war vom Gewitter so beeinträchtigt, dass wir sie ab 5 Uhr morgens teilweise neu kennzeichnen mussten“, erklärt Markus Gilles vom Organisationsteam des gastgebenden TV Jahn Eitelborn.







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