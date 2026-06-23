Um den Startern das perfekte Traillauf-Erlebnis zu bieten, ist den Machern des TV Jahn Eitelborn keine Mühe zu groß. Noch halb in der Nacht rückten sie mit der Kettensäge aus, um an der Sporkenburg die Spuren des Unwetters vom Vorabend zu beseitigen.
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Die Gewitterfront, die am Vorabend auch über den südlichen Westerwald gezogen war, hatte zwar für eine kurzzeitige Abkühlung gesorgt, den Machern des Traillaufs „Rund um die Sporkenburg“ aber eine noch kürzere Nacht beschert. „Die Strecke war vom Gewitter so beeinträchtigt, dass wir sie ab 5 Uhr morgens teilweise neu kennzeichnen mussten“, erklärt Markus Gilles vom Organisationsteam des gastgebenden TV Jahn Eitelborn.