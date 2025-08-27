Bei echtem „Siegerländer Wetter“ mit dreistündigem Regen zu Beginn und einem Sonne-Wolken-Mix am Nachmittag gingen 1300 Teilnehmer beim Lauf- und Wanderevent „Seven Summits Siegen“ auf die Strecke. Während viele der Wanderer „nur zum Genuss“ die hügeligen Strecken von 25 und 50 Kilometer über die sieben Gipfel von Siegen bewältigten, drückten viele Läuferinnen und Läufer „richtig auf die Tube“. Für sie gab es die elektronische Zeitmessung von Martin Stinner. Auch wenn die Strecken durchs Stadtgebiet nicht abgesperrt waren und die Teilnehmer die Straßenverkehrsregeln einhalten und somit auch an Roten Ampeln anhalten mussten, hatte der Hügel-Run für viele Ausdauersportler doch echten Wettkampfcharakter.

Schon vor dem Start gibt’s eine kleine „Dusche“

Die Wetterbedingungen zu Beginn der fünften Auflage von Seven Summits Siegen brachte der Siegener Anno Dallmann vom TuS Deuz, schnellster Läufer über 50 Kilometer, kurz und knapp auf den Punkt: „In den letzten Jahren sind wir hier ja immer gegrillt worden, heute hatten wir bestes Laufwetter.“ Der Spezialist für die langen Strecken hatte die Berge-Tour über Siegens Höhen in flotten 3:37:38 Stunden bewältigt. Nach dem Hitzerennen im Vorjahr gab es diesmal einen Temperatursturz von fast 20 Grad. Pünktlich zum Start der Ultraläufer um 8 Uhr am Samstagmorgen begann der Regen, auch die Läufer und Wanderer im Marathonlauf und über 25 Kilometer bekamen schon vor dem Start eine kleine „Dusche“. Nach drei Stunden hatte „Petrus“ jedoch ein Einsehen, schob die Wolken beiseite und dann kam sogar die Sonne heraus und sorgte so für nahezu optimale Bedingungen für die insgesamt 1300 Läuferinnen, Läufer und Wanderer.

i Tobias Lautwein, vierfacher Familienvater, Kraftsportler und Ex-HYROX-Weltmeister, zeigte erneut seine Ausdauerqualitäten. Der gebürtige Herkersdorfer gewann über schwere 25 Kilometer in 1:46:53 Stunden. Frank Steinseifer

Erstmals war das Kletterzentrum des Deutschen Alpenvereins (DAV) der Startpunkt der vielen Wellenstarts hintereinander – eine gute Entscheidung, ist hier doch viel Logistik bereits vor Ort. Markus Ritter von der organisierenden Agentur Anlauf GmbH erklärte den Teilnehmern zunächst, wer ihnen diese „Ochsentour“ über den Fischbacherberg (371 m ü. NN), Wellersberg (346 m ü. NN), Giersberg (354 m ü. NN), Lindenberg (373 m ü. NN), Siegberg (307 m ü. NN), Häusling (364 m ü. NN) und Rosterberg (326 m ü. NN) zurück zum Ziel am DAV-Kletterzentrum am Effertsufer „eingebrockt“ hat. DAV-Mitglied und Wanderspezialist Henry Niemeyer hatte bereits 2019 bei der Tour über die sieben höchsten Berge der Stubaier Alpen die Idee. „Ich konnte dann Martin Hoffmann für die Wandertour über die sieben Berge von Siegen begeistern und so ist eine Veranstaltung, nicht nur für Spitzensportler, sondern für alle entstanden.“ Vier Tage lang hatte er die unterschiedlichen Strecken markiert, auch Helfer des TuS Deuz kamen tatkräftig zur Hilfe.

Aus vielen Teilen Deutschlands waren sie wieder angereist, um an der Gipfeltour über Siegen teilzunehmen, ob als Langstreckenläufer über 50 oder 25 Kilometer oder im Marathon, oder aber als Genusswanderer über 50 oder 25 Kilometer. Und auf die Frage, warum ausgerechnet Siegen, kam meist die gleiche Antwort. „Siegen gilt doch als die grünste Großstadt Deutschlands und das wollten wir uns mal ansehen.“

Als erster Läufer war Tobias Lautwein von der SG Wenden von der 25-Kilometer-Strecke zurück im Ziel am Kletterzentrum. Der aus Herkersdorf stammende Ex-HYROX-Weltmeister zeigte, dass er nicht nur schwere Gewichte bewegen, sondern auch immer noch ausdauernd laufen kann. Lautwein benötigte abzüglich des Fünf-Minuten-Bonus für das Warten an Roten Ampeln 1:46:53 Stunden und war damit sogar noch drei Sekunden schneller als Vorjahressieger Tim Dally. Lautwein bedankte sich dann beim Zweitplatzierten, dem Mudersbacher Jannik Farnschläder (TuS Deuz/1:50:19), den er zuvor gar nicht kannte: „Ich hatte am Häusling den falschen Abzweig genommen. Er war dann mein Navi und hat mir den richtigen Weg gezeigt.“

i Melise Roth von der TSG Helberhausen war die schnellste Marathonläuferin über die schwere Strecke mit rund 1000 Höhenmetern. Sie gewann in 4:14:12 Stunden. Frank Steinseifer

Die zwei schnellsten Läuferinnen auf dieser Strecke waren Carmen Otto (Sport Schneider) und Carine Schramm, die Hand in Hand nach 2:17:01 Std. durch den roten Sparkassen-Zielbogen liefen. Ein Lob für die Organisation gab es vom Sieger im Marathonlauf, Markus Mockenhaupt (SG Wenden/3:23:05 Std.): „Gute Streckenmarkierung, schöner Lauf, hat echt Bock gemacht.“ Etwas kurios war der Ausgang im Marathon in der Frauenwertung. Manuel Tuna von der TSG Helberhausen hatte sich mit Tochter Melise Roth irgendwo auf der Strecke verlaufen, als dann am Bahnhof Eintracht erst 36 Kilometer auf der Uhr standen, haben die zwei an der Sieg-Arena einfach noch ein paar Extra-Kilometer draufgelegt, um die 42,195 Kilometer vollzumachen. Mit 4:14:12 Std. kam das Vater-Tochter-Duo ins Ziel – nach dem GPS-Nachweis wurde Melise dann auch als Siegerin in die Wertung aufgenommen. Ein Wiedersehen gab es mit Dominik Dapprich, der von 2017 bis 2019 Trainer der Sportfreunde Siegen war. Der 36-Jährige lief die schweren 25 Kilometer als Vorbereitung auf den Köln-Marathon in 2:39:58 Stunden. „Damit bin ich sehr zufrieden,“ erklärte er im Ziel.

Nachdem die letzten Wanderer über 50 Kilometer um 21 Uhr wohlbehalten im Ziel waren, zogen die Organisatoren der Anlauf GmbH ein positives Fazit – ebenso wie der Deutsche Alpenverein/Sektion Siegerland als Mitausrichter. DAV-Veranstaltungsreferent Thomas Riedlinger: „Trotz der Wetterkapriolen war das wieder eine rundum gelungene Veranstaltung. Wir haben von vielen ein großes Kompliment für die Streckenführung bekommen. Im Ziel gab es glückliche Gesichter und auch bei der Abschlussparty am Kletterzentrum war die Stimmung bestens. Seven Summits Siegen, gerne 2026 wieder.“