COC-Crosslaufserie Genauso viele Teilnehmer in Kaisersesch wie 2024 Holger Teusch 10.11.2025, 12:41 Uhr

i Benjamin Bauer-König vom HSC Gamlen (Startnummer 451) gewann auf der Langstrecke erstmals beim Crosslauf in Kaisersesch, der zum 35. Mal ausgetragen wurde. Holger Teusch

Die Lokalmatadorin Pia Fischer und Benjamin Bauer-König haben mit Langstreckensiegen in Kaisersesch für eine Vorentscheidung in der COC-Serie gesorgt. Auf der Mittelstrecke ist vor dem Finale in Alflen noch viel offen.

Goldener Herbst mit viel Sonne vor einem Jahr und tristes Novembergrau am Sonntag, was die Wetterbedingungen angeht – der Kontrast beim Crosslauf des TuS Kaisersesch zu 2024 hätte kaum größer sein können. Trotzdem gelang den Ausrichtern der zweitältesten Laufveranstaltung des Kreises Cochem-Zell (35 Auflagen, nur den Nikolaus-Crosslauf des SV Alflen gab es öfter) eine Punktlandung: 145 Finisher, exakt so viele, wie vor einem Jahr.







