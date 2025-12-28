Traditionelle Silvesterläufe Fußballer mischen sich unters Läufervolk Olaf Paare 28.12.2025, 10:52 Uhr

i Los geht's: In Waldböckelheim werden die Läufer im Vorjahr auf die Strecke geschickt. Castor Klaus neu. Castor Klaus

Es ist angerichtet für den Silvestertag: Auf dem Bad Kreuznacher Kuhberg und in Waldböckelheim kann der letzte Tag des Jahres sportlich gefeiert werden. Traditionelle Silvesterläufe stehen an.

Die Möglichkeit, am letzten Tag des Jahres, noch einmal alles aus sich herauszuholen, gibt es auch im scheidenden Jahr 2025, im Kreis Bad Kreuznach im Doppelpack. Der LC 80 Bad Kreuznach richtet seinen Silvesterlauf am Mittwoch auf dem Kuhberg aus, und auch der TuS Waldböckelheim ist Gastgeber einer Lauf-Tradition.







