Starker Vorlauf in Birmingham Für Olivia Gürth aus Diez ist im EM-Finale alles drin René Weiss 11.08.2026, 10:45 Uhr

i Olivia Gürth hatte am Montagabend allen Grund zu strahlen. Die Diezerin, die für den Verein Silversterlauf Trier staret, löste im zweiten Vorlauf über 3000 Meter Hindernis souverän das Ticket für das Finale bei der Europameisterschaft in Birmingham. IMAGO/Stefan Mayer. IMAGO/Eibner

Lea Meyer und Gesa Felicitas Krause hatten gezeigt, wie es geht. Doch auch Olivia Gürth aus Diez bewies, dass sie in der Lage ist, in souveräner Manier den Einzug ins Finale der Leichtathletik-EM klarzumachen. Jetzt hat die 24-Jährige Lust auf mehr.

Es war ein erfolgreicher erster Tag für den Deutschen Leichtathletik Verband bei der Europameisterschaft in Birmingham. Yemisi Mabry gewann Bronze im Kugelstoßen, Florian Bremm Silber über 5000 Meter – und auch das DLV-Trio über 3000 Meter Hindernis hinterließ im Vorlauf einen guten Eindruck.







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