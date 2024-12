Internationale Orientierung Für Majtie Kolberg beginnt nun eine neue Zeit 27.12.2024, 11:57 Uhr

i Majtie Kolberg hatte in diesem Jahr allen Grund zur Freude. Unter anderem schaffte es die 800-Meter-Läuferin der LG Kreis Ahrweiler bei den Olympischen Spielen in Paris mit persönlicher Bestzeit bis ins Halbfinale. Nach dem Rückzug ihres langjährigen Trainers Leo Monz-Dietz gehört sie nun einer internatonalen Trainingsgruppe aus Helsinki an. IMAGO/Lui Siu Wai. IMAGO/Xinhua

Olympiateilnehmerin Majtie Kolberg blickt auf das bislang erfolgreichste Jahr ihrer Karriere zurück. Was aber nicht heißt, dass nicht noch weitere Erfolge kommen können. Für die 800-Meter-Läuferin der LG Kreis Ahrweiler beginnt nun eine neue Zeit.

Alles hat und alles braucht seine Zeit. Das gilt auch für Sportler/innen, deren oberstes Streben es eigentlich ist, das, was sie am liebsten machen, in möglichst kurzer Zeit zu erledigen: schnell laufen. Und das hat Majtie Kolberg in diesem Jahr so gut geschafft wie noch in keinem anderen Jahr zuvor in ihrer Karriere.

