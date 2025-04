Eine große Sportlerkarriere geht zu Ende. Zehnkämpfer Kai Kazmirek von der LG Rhein-Wied macht nach zehn Jahren in der Weltklasse Schluss mit dem Leistungssport. Nachdem der 34-jährige Neuwieder in den vergangenen Jahren immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte und den Anschluss an die Topathleten verlor, zieht er nun einen Schlussstrich – nicht nur aus sportlichen Gründen. Denn der Leichtathlet wird im nächsten Monat zum ersten Mal Vater eines Sohnes und hat schon angekündigt, dass der Name Kazmirek auch in Zukunft eine Rolle in der Leichtathletik spielen soll: „Die nächste Generation an Zehnkämpfern ist unterwegs.“

Ob es dazu kommt, bleibt abzuwarten. Der werdende Vater sammelt jedenfalls schon seit geraumer Zeit neue Erfahrungen als Nachwuchstrainer in seinem Verein, verrät den Talenten die Geheimnisse des Stabhochsprungs und anderer Disziplinen und arbeitet mit Hürdensprinterin Viktoria Müller an der Verfeinerung ihrer Technik. „Drei bis vier Mal pro Woche stehe ich auf dem Trainingsplatz, das macht mir sehr viel Spaß“, verrät der Polizeikommissar, „bei den Tempoläufen, die kein Leichtathlet wirklich mag, mache ich aktiv mit und motiviere die jungen Leute.“ Auch im Beruf will Kazmirek seiner Leidenschaft treu bleiben: „Ich absolviere derzeit Hospitationen bei der Polizei, um meinen Weg zu finden. Der soll auf alle Fälle mit Sport und Gesundheit zu tun haben. Da liegt meine Expertise, und seine Stärken sollte man ausnutzen.“

Chaotischer Wettkampf zum Einstieg

Auf der internationalen Bühne tauchte Kazmirek als frischgebackener Zehnkampf-Europameister der U23 im Jahr 2014 auf. Sein Start bei der EM in Zürich verlief denkbar unglücklich, erst vermaßen sich die Kampfrichter bei seinem Weitsprung, dann verwehten Sturm und Regen seine Stabhochsprünge. „Das war wohl der chaotischste Zehnkampf meiner Laufbahn“, erinnert sich Kazmirek mit einem Lächeln an den Wettkampf, den er trotzdem immerhin als Sechstplatzierter beendete. Es konnte nur besser werden – und es wurde besser.

Überstrahlt wird Kazmireks Karriere von der Bronzemedaille, die er 2017 bei der WM in London gewann. „Die Wettkämpfe in England waren immer sehr schön, die Stadien waren voll, die Organisation athletenfreundlich“, blickt er zurück. Zwei Mal startete der Modellathlet, der sich im Neuwieder Stadtteil Heimbach-Weis mit seiner Lebensgefährtin Alina ein Haus gebaut hat, auch bei Olympischen Spielen. 2016 in Rio de Janeiro landete er mit seiner besten Leistung von 8580 Punkten auf dem undankbaren vierten Platz, und 2021 in Tokio, als der Körper schon nicht mehr so mitspielte wie in seinen besten Jahren, reichte es zu Platz 14.

i Kai Kazmirek beim Weitsprung während der WM 2019 in Katar. Foto: Michael Kappeler/dpa Michael Kappeler. dpa

„Ich fühle mich noch fit, aber es ist an der Zeit aufzuhören. Letzte Saison hat es sich angedeutet, dass mein Körper nicht mehr mitspielte. Die Motivation war da, aber der Körper sagt: 17 Jahre Leistungssport sind genug “, erklärt Kazmirek seinen Rückzug. Eigentlich hatte er geplant, in diesem Jahr noch die Hallensaison zu bestreiten und der Sprintstaffel seiner LG Rhein-Wied zu Erfolgen zu verhelfen, doch dann traten die vermaledeiten Rückenprobleme wieder auf, und er zog den Ausstieg vor.

Bis auf die Heim-EM von Berlin, die er wegen einer Verletzung verpasste, war Kazmirek bei allen internationalen Meisterschaften zwischen 2014 und 2022 am Start. Das Rampenlicht musste er meist anderen überlassen; bei seiner WM-Bronzemedaille in London gewann Teamkollege Rico Freimuth Silber, in Berlin wurde Arthur Abele Überraschungs-Europameister, und zuletzt zogen der Mainzer Niklas Kaul und Leo Neugebauer an ihm vorbei, doch Kazmirek repräsentierte stets die Beständigkeit und Verlässlichkeit in seiner Disziplin, wurde von Konkurrenten, Zuschauern und Medien wegen seiner freundlichen und zugewandten Art geschätzt und ist für die jungen Leichtathleten in seinem Verein ein perfektes Vorbild.

Abtrainieren zum Abschluss

„Ich bin mit mir im Reinen“, sagt Kazmirek, „vielleicht hätte es die eine oder andere Medaille mehr sein dürfen, aber mit WM-Bronze und zwei Olympiateilnahmen habe ich mir die sportlichen Träume meiner Jugend erfüllt und lange auf hohem Niveau meinen Sport betreiben dürfen.“

In diesen Tagen fährt Kazmirek nach Kienbaum noch einmal zum Trainingslager der Zehnkämpfer. Diesmal nicht, um sich auf große Wettkämpfe vorzubereiten, sondern zum „Abtrainieren“. Der Körper muss langsam von den jahrelangen Anstrengungen im Hochleistungssport entwöhnt werden, „und außerdem kann ich dort die anderen Athleten unterstützen. Das tut meinem Körper und meinem Geist gut.“

Die Leichtathletikfreunde der Region werden ihr Idol am 17. Mai beim Neuwieder Deichmeeting wiedersehen, allerdings nicht in der gewohnten Athletenrolle: „Diesmal stehe ich auf der anderen Seite und helfe mit, bei der Organisation oder am Würstchenstand. Es gibt genug zu tun.“ Typisch Kazmirek eben. Der werdende Vater schaut mit Optimismus in die Zukunft: „Die Vorfreude ist riesig“, sagt er. „Es kommen neue Ziele, das Leben wird sich verändern. Es gibt auch etwas anderes im Leben als den Leistungssport.“