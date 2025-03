Frühlingssonne lockt viele Starter nach Niederfischbach

Mit 414 „Finishern“ kratzte der 22. Föschber Radweglauf an der Rekordmarke aus dem Jahr 2014. Neben der Strecke wieder einmal mit dabei: Sabrina „Mocki“ Mockenhaupt-Gregor, die ganz besondere Leistungen am Weltfrauentag begutachten konnte.

Der Ausdauer-Cup 2025 geht in die nächste Runde. Beim 22. Föschber Radweglauf stand der zweite Wertungslauf auf dem Programm und zum zweiten Mal in Folge war der Kreis Altenkirchen Austragungsort. Waren in den vergangenen Jahren bei Temperaturen um den Gefrierpunkt Mütze, Handschuhe und lange Buxe der beste Wettkampfdress, konnten die Ausdauersportler diesmal endlich wieder mit Singlet und kurzer Hose auf die Strecke gehen. Es herrschte schon fast „Freibadwetter“. Die warme Frühlingssonne trieb die Quecksilbersäule nahe an die 20-Grad-Marke. Da war es dem ein oder anderen sogar schon wieder viel zu warm, und manch ein Läufer hätte sich über eine Wasserstelle auf der Strecke gefreut.

Die Verantwortlichen des TuS Fischbacherhütte strahlten mit der Sonne um die Wette, denn der Andrang war sogar noch größer als im Vorjahr (401 Starter). Mit 61 Bambini, 98 Schülerinnen und Schülern, dazu 69 über 5 sowie 186 im Hauptlauf über 10 Kilometer gab es 414 „Finisher“ im Ziel. Damit liegt der Radweglauf wieder auf Vor-Corona-Niveau und kratzt sogar an der Teilnehmerrekordmarke (2014: 425). Nicht nur die gute Witterung, sondern die seit diesem Jahr wieder amtlich vermessene Strecke dürften für das erneute Plus gesorgt haben.

Wind erschwert die eigentlich idealen Bedingungen

Die Bedingungen beim 22. Föschber Radweglauf waren nahezu ideal, wäre da nicht wieder dieser Wind gewesen. „Boah, wir hatten auf dem Hinweg Wind – und zurück dann auch wieder. Keine Ahnung, wie das geht“, zuckte Timo Böhl mit den Schultern. Der Wittgensteiner hatte sich kurzerhand zum Start über 10 Kilometer entschieden und ist dann auch seiner Favoritenrolle gerecht geworden: Nach 33:35 Minuten beendete er seinen Sololauf an der Spitze als Sieger mit über einer Minute Vorsprung auf die Konkurrenz. Böhl war im November 2024 beim Halbmarathon in Verona in 1:10:23 Stunden bester Deutscher, hatte aber in den letzten Monaten aufgrund seiner Weiterbildung zum Technischen Betriebswirt IHK nur sehr eingeschränkt trainieren können und nutzte den Radweglauf lediglich als Standortbestimmung.

Man müsste die Siegerzeit von Böhl eigentlich als neuen Streckenrekord verbuchen, denn in diesem Jahr war durch die Startverlegung auf die Höhe des Verbrauchermarktes Netto auch die Streckenführung leicht verändert worden. Ein kurzes Stück durch den Bürgerpark war hinzugekommen und hatte die jetzt wieder amtlich vermessene und somit exakte 10-Kilometer-Piste wohl auch ein klein wenig „langsamer“ gemacht.

„Mocki“ fiebert mit Zwillingsbruder und Töchterchen mit

Hinter Böhl folgten Marvin Griese (Team TVE Netphen) nach 34:44 Minuten sowie Markus Mockenhaupt von der SG Wenden in 35:00 Minuten. Der wurde auf der Strecke von seiner Zwillingsschwester Sabrina Mockenhaupt-Gregor kräftig angefeuert. „Mocki“ war wie schon im Vorjahr mit Nachwuchs und Ehemann Kay zur Stippvisite in der Heimat, konnte aber aufgrund ihrer noch nicht auskurierten Sprunggelenksverletzung diesmal nicht selbst die Laufschuhe schnüren. Und so freute sie sich zusammen mit Töchterchen Ruby, die im Bambinilauf über 300 Meter ihren Spaß hatte und anschließend stolz ihre Urkunde präsentierte.

i Am internationalen Weltfrauentag gratulierte die Vorjahressiegerin Sabrina Mockenhaupt-Gregor (2. v.l.) den drei schnellsten Läuferinnen beim 22. Föschber Radweglauf: Der Gesamtsiegerin Judith Hacker (4/SG Wenden), der Zweitplatzierten Dorothea Sauer (230/Team TVE Netphen) sowie der Drittplatzierten Ira Achenbach (SG Wenden). Frank Steinseifer

Hinter Markus Mockenhaupt lief als Gesamtvierter Julian Kasprzik (Concordia Gernsheim/35:13 Minuten) ins Ziel, gefolgt von einem Trio des TuS Deuz mit Viktor Horch (35:24 Minuten), Christian Becker (36:00 Minuten) und Folker Schepp (36:47 Minuten). Schnellster Jugendlicher über 10 Kilometer war der in diesem Jahr Sechzehnjährige Ben Berg vom ASC Weißbachtal in 39:50 Minuten. Einen guten Eindruck hinterließ auch der in diesem Jahr 56-jährige „Triathlon-Altmeister“ Marco Göckus in 38:35 Minuten.

Beachtliche Leistung der Frauen am Weltfrauentag

Es waren vor allem drei starken Läuferinnen, die am internationalen Weltfrauentag ganz besonders in den Fokus gerückt werden müssen. Die Ottfingerin Judith Hacker (SG Wenden) kämpft sich nach ihrer Knie-OP vor zwei Jahren immer mehr an ihre Bestleistungen heran, siegte in 37:41 Minuten und war damit über eine Minute schneller als im Vorjahr. Die Leistungen zweier junger Mütter müssen ganz besonders herausgestrichen werden: Triathletin Dorothea Sauer (geborene Pieck/TVE Netphen) aus Gernsdorf, kommt nach der Geburt ihrer zwei Kinder immer besser in Schwung und wurde Zweite in starken 39:29 Minuten. Besondere Hochachtung gilt der Leistung der Drittplatzierten: Nur drei Monate (!) nach der Geburt ihres zweiten Kindes lief Ira Achenbach von der SG Wenden in 40:18 Minuten ins Ziel. Drei Wochen zuvor lief die 35-Jährige in Köln-Porz in unglaublichen 38:39 Minuten sogar noch deutlich schneller.

Über 5 Kilometer gewann Nachwuchstriathlet Jalon Frensch (Jahrgang 2007) vom Triteam Siegerland locker und leicht in 18:14 Minuten. Schnellste Frau über diese Distanz war eine alte Bekannte aus dem Kreis Altenkirchen. Verena Schneider, besser bekannt unter ihrem Geburtsnamen Verena Dreier, die in diesem Jahr bereits ihren 40. Geburtstag feiert, übernahm den Job der Tempomacherin für den Jugendlichen Maximilian Geisinger (DJK Herdorf/21:26 Minuten). Die gebürtige Herdorferin, Deutsche Meisterin im Hindernislauf 2005 und 2006 im Trikot der LG Sieg mit Stammverein TuS DJK Herdorf, folgte zwei Sekunden hinter Geisinger.

i Über 1.000 Meter der Schüler siegte Josia Dills vom VfB Wilden in 3:13 Minuten vor Philipp Winkel (325/im Hintergrund) vom CLV Siegerland. Frank Steinseifer

Bei den Schülern über 1000 Meter gewann Josia Dills (Jahrgang 2011) vom VfB Wilden in 3:13 Minuten, vor Philipp Winkel (2010) vom CLV Siegerland in 3:17 Minuten, Leo Uebach (2011) von der LG Kindelsberg in 3:20 Minuten sowie Janis Semmerling (2012) vom CLV Siegerland in 3:22 Minuten. Bei den Schülerinnen gab es das gleiche Bild wie schon in den vergangenen Monaten: Vorneweg die frisch gekürte Hallen-Westfalenmeisterin über 800 Meter Filipa Klein (2012) vom ASC Weißbachtal, die in 3:36 Minuten klar gewann. Auf Platz zwei folgte ein weiteres heimisches Lauftalent: Die noch ein Jahr jüngere Mittelstrecklerin Viktoria Härter (2013) von der DJK Betzdorf lief nach 3:44 Minuten ins Ziel, auf den Plätzen drei und vier folgten mit Eva Schneider (3:47 Minuten) und Anna-Lena Hengstebeck zwei Läuferinnen der SG Wenden.

22. Föschber Radweglauf – 2. Wertungslauf zum 37. Ausdauer-Cup 2025

10 Kilometer

Gesamteinlauf: 1. Timo Böhl (LG Wittgenstein) 33:35 Minuten; 2. Marvin Griese (TEAM TVE Netpen/LG Kindelsberg) 34:44; 3. Markus Mockenhaupt (SG Wenden) 35:00; 4. Julian Kasprzik (Concordia Gernsheim) 35:13; 5. Viktor Horch 35:24; 6. Christian Becker 36:00; 7. Folker Schepp (alle TuS Deuz) 36:47; 8. Pascal Friedhoff (TVE Netphen) 36:56.

Männer

MJU18: 1. Ben Berg (ASC Weißbachtal) 39:50.Hauptklasse: 1. Nils Nikolai (TEAM TVE Netphen) 37:18; 2. Janne Völkel (RSV Osthelden) 38:41; 3. Marc Stemmer (TV Olpe) 43:28.M30: 1. Marvin Griese (TEAM TVE Netpen/LG Kindelsberg) 34:44; 2. Matthias Nebe (SG Wenden) 37:37; 3. Marcel Tüns (TuS Deuz) 38:40.M35: 1. Timo Böhl (LG Wittgenstein) 33:35; 2. Julian Kasprzik (Concordia Gernsheim) 35:13; 3. Alexander Hoffmann (LG Kindelsberg) 37:52.M40: 1. Christian Becker (TuS Deuz) 36:00; 2. Folker Schepp (TuS Deuz) 36:47; 3. Pascal Friedhoff (TVE Netphen) 36:56.M45: 1. Markus Mockenhaupt (SG Wenden) 35:00; 2. Viktor Horch (TuS Deuz) 35:24; 3. Maik Baltes (TRI.Si) 39:30.M50: 1. Andreas Gertz (LG Kindelsberg) 37:57; 2. Nils Richter (TV Haiger/Vo2max) 39:49; 3. Oliver Hain (Basaltköppe Tegi Run) 42:44.

M55: 1. Marco Göckus (LG Kindelsberg) 38:35; 2. Stefan Brockfeld (TuS Deuz) 39:06; 3. Thomas Bückemeyer (TSG Valbert 1894) 39:44.

M60: 1. Martin Tarfeld (TuS Deuz) 41:44; 2. Thomas Grell (BSG Sparkasse Siegen) 43:06; 3. Holger Stöckmann (SG Wenden) 43:11.

M65: 1. Holger Natzke (TuS Deuz) 43:21; 2. Horst Grübener (TuS Deuz) 44:16; 3. Michael Kämpfer (LG Kindelsberg-Kreu.) 44:24.

M70: 1. Hans-Jürgen Lichte (LG Sieg) 46:28; 2. Roland Heine (ASC Weißbachtal) 49:00; 3. Jürgen Hees (ASG Altenkirchen) 50:13.

M75: 1. Rainer Müller (TuS Deuz) 59:20.

Frauen

WJU18: 1. Sophia Münzner (ASC Weißbachtal) 53:02; 2. Anouk Star (O(nkel)n(ichte)l-Auf) 1:01:46.

Hauptklasse: 1. Marie Chadt 47:35; 2. Melina Kunze (ASC Weißbachtal) 47:47; 3. Franca Bay (TuS Fischbacherhütte) 58:52.

W30: 1. Judith Hacker (SG Wenden) 37:41; 2. Dorothea Sauer (TVE Netphen) 39:29; 3. Sarah Ohm (SG Wenden) 43:15.

W35: 1. Ira Achenbach (SG Wenden) 40:13; 2. Natalie Kötting (TuS Deuz) 46:47; 3. Carina Hübner (ASC Weißbachtal) 47:41.

W40: 1. Simone Pabst 45:43; 2. Diana Mühlbauer (DJK Marienstatt) 48:01; 3. Katrin Puruncajas 49:10.

W45: 1. Stephanie Schmidt (VTV Freier Grund) 49:05; 2. Ute Bettendorf (ASC Weißbachtal) 49:53; 3. Melanie Stemmler (Laufen Fürs Leben Ev) 52:43.

W50: 1. Petra Pritzer (DJK Marienstatt) 46:33; 2. Bettina Stemmer (TV Olpe) 52:50; 3. Tamara Wagener 56:48.

W55: 1. Daniela Borkenstein (ASC Weißbachtal) 54:54; 2. Katrin Weber (SG Sieg Lt Do 18.30) 58:53; 3. Heidi Haffner (MAJU Srl-United) 1:02:14.

W60: 1. Antje Krekel (WSG Bad Marienberg) 51:24; 2. Susanne Hein (LG Kindelsberg) 51:39; 3. Ira Uebach (TuS AdH Weidenau) 58:35.

W65: 1. Ulla Cordes (TSG Lennestadt) 52:09; 2. Karin Schmidt (STZ.Leimbachstadtion) 1:12:50; 3. Christiane Stötzel-Dit. (SG Siegen-Giersberg) 1:12:58.

W70: 1. Christa Siller (ASC Weißbachtal) 1:01:57; 2. Barbara Jüngst (ASC Weißbachtal) 1:06:45.

W75: 1. Ingrid Ebener (TG Rudersdorf) 1:12:51.

5 Kilometer

Männer

MU16: 1. Theo Utsch (CLV Siegerland) 24:08; 2. Lukas Dommes (TV Olpe) 24:54.

MU18: 1. Julien Klein (TuS Deuz) 19:27; 2. Maximilian Geisinger (DJK Herdorf) 21:26; 3. Simon Krumm (ASC Weißbachtal) 26:25.

MU20: 1. Jalon Frensch (LGK/Triteam Siegerland) 18:14.

Allgemeine Klasse: 1. Jonathan Espeter (TV Laasphe) 18:20; 2. Sebastian Vollmers 18:48; 3. Jens Michael Steiner (Happy Hill Runners) 19:42.

Frauen

WU16: 1. Malina Ziegner (LG Westerwald) 26:52; 2. Lilly Berg (ASC Weißbachtal) 27:01; 3. Leonie Nölting (SG Westerwald) 29:44.WU18: 1. Emma Schneider (ASC Weißbachtal) 23:31; 2. Mathilda Schneider (ASC Weißbachtal) 23:49; 3. Kathleen Zimmer (LG Kindelsberg) 26:29.

WU20: 1. Amelie Rübsamen (ASC Weißbachtal) 27:07; 2. Joyce Schlag (WSG Bad Marienberg) 32:34.Allgemeine Klasse: 1. Verena Schneider (VfB Wilden) 21:28; 2. Franziska Roth (TV Jahn Siegen) 22:15; 3. Nicole Hartrampf (Espetersport) 22:48.

1000 Meter – Schüler

M8: 1. Cedric Loh (TV Büschergrund) 4:31; 2. Caspar Bätzing (DJK Betzdorf) 4:45; 3. Elias Badjie (VTV Freier Grund) 4:53.

M9: 1. Adam Krzanowski (CLV Siegerland) 3:53; 2. Josua Schirdewahn (SG Wenden) 4:16; 3. Stephan Donahue (VTV Freier Grund) 4:49.

M10: 1. Oskar Bätzing (DJK Betzdorf) 4:11; 2. Max Rahrbach (TuS 09 Drolshagen) 4:11; 3. Elias Klappert (CVJM Niederndorf) 4:13.

M11: 1. Richard Stork (TuS 09 Drolshagen) 3:53; 2. Jonas Marschner (DJK Herdorf) 3:57; 3. Timothe Dills (VfB Wilden) 4:00.

M12: 1. Lennart Geibel (TuS Deuz) 3:44; 2. Lasse Junker (TuS Deuz) 3:52; 3. William Arnold (TuS Deuz) 3:59.

M13: 1. Janis Semmerling (CLV Siegerland) 3:22; 2. Jason Melchers (CLV Siegerland) 3:48; 3. Jannes Bente van der Zwaag (VTV Freier Grund) 4:28.

M14: 1. Josia Dills (VfB Wilden) 3:13; 2. Leonard Uebach (LG Kindelsberg) 3:20.

M15: 1. Philipp Winkel (CLV Siegerland) 3:17; 2. Paul Stahl (SG Wenden) 3:24; 3. Tim Kuckenburg (ASC Weißbachtal) 3:30.

1000 Meter – Schülerinnen

W8: 1. Ida Schramm (Daadener TV) 4:48; 2. Daneliia Aslanian (ASC Weißbachtal) 5:10; 3. Mila Aslanian (ASC Weißbachtal) 5:13.

W9: 1. Johanna Stork (TuS 09 Drolshagen) 4:51; 2. Ida Schlemper (ASC Weißbachtal) 4:55; 3. Paula Winkel (ASC Weißbachtal) 5:15.

W10: 1. Lumi Klein (ASC Weißbachtal) 4:10; 2. Rosalia Furnari (ASC Weißbachtal) 4:32; 3. Tessa Siwek (CVJM Niederndorf) 4:42.

W11: 1. Anna Höpoltseder (DJK Betzdorf/Kirchen) 4:18; 2. Isa Fuchs (TuS Deuz) 4:22; 3. Lisabeth Hippenstiel (CLV Siegerland) 4:27.

W12: 1. Viktoria Härter (DJK Betzdorf) 3:44; 2. Mathilda Jung (ASC Weißbachtal) 4:08; 3. Nicola Kuhn (ASC Weißbachtal) 4:19.

W13: 1. Filipa Klein (ASC Weißbachtal) 3:36; 2. Leni Schneider (ASC Weißbachtal) 3:50; 3. Sofi Bejm (TuS Deuz) 3:53.

W14: 1. Anna-Lena Hengstebeck (SG Wenden) 3:49; 2. Finja Engelke (SG Wenden) 4:07.

W15: 1. Eva Schneider (SG Wenden) 3:47; 2. Johanna Hippenstiel (CLV Siegerland) 3:54; 3. Maja Simon (SG Wenden) 4:03.