„Rund um das Bayerkreuz“ Freude und Frust für COC-Läufer in Leverkusen Holger Teusch 13.03.2026, 09:29 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/Thorsten Malinowski

Moritz Beinlich verpasste beim Traditionsrennen in Leverkusen seine persönliche Bestzeit nur um fünf Sekunden. Nicht so gut lief es dagegen für Alois Ebel und Yannick Pütz.

Moritz Beinlich ist wieder zurück auf der Laufstrecke – und wie: Beim Traditionsrennen „Rund um das Bayerkreuz“ in Leverkusen lief der aus Kaisersesch stammende Läufer in 30:20 Minuten auf den zehnten Platz. Damit war Beinlich schneller als vor vier Jahren als Drittplatzierter (30:36) und verfehlte seine 2018 bei den Deutschen Meisterschaften aufgestellte persönliche Bestzeit lediglich um fünf Sekunden.







Artikel teilen

Artikel teilen