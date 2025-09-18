8. Siegener Women´s Run Frauen jeglichen Alters begeistern die Zuschauer Frank Steinseifer 18.09.2025, 09:39 Uhr

i Beim 8. Siegener Women's Run an der Sieg-Arena hatten bei blauem Himmel 350 Frauen ihren Laufspaß. Hier der Start über 2 Runden (4,4 Kilometer) mit der Schnellsten, Tabea Wüst von der Sparkasse Siegen (Startnummer 295), gleich vorneweg. Frank Steinseifer

Der achte Siegener Women´s Run ist Geschichte. 350 Mädchen und Frauen gingen bei bestem Wetter über 2,2, 4,4, 6,6, 8,8 und 11 Kilometer an den Start. Nicht der verbissene Siegeswille, sondern der Laufspaß stand im Vordergrund.

Der achte Siegener Women’s Run war eine fröhliche Frauenlauf-Party an der „Sieg-Arena“. Hatte es in der Nacht zuvor noch Starkregen gegeben, so freuten sich die Sportlerinnen, Zuschauer und Organisatoren der Anlauf GmbH dann am Sonntagmorgen über beste äußere Bedingungen.







