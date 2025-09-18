Der achte Siegener Women´s Run ist Geschichte. 350 Mädchen und Frauen gingen bei bestem Wetter über 2,2, 4,4, 6,6, 8,8 und 11 Kilometer an den Start. Nicht der verbissene Siegeswille, sondern der Laufspaß stand im Vordergrund.
Lesezeit 3 Minuten
Der achte Siegener Women’s Run war eine fröhliche Frauenlauf-Party an der „Sieg-Arena“. Hatte es in der Nacht zuvor noch Starkregen gegeben, so freuten sich die Sportlerinnen, Zuschauer und Organisatoren der Anlauf GmbH dann am Sonntagmorgen über beste äußere Bedingungen.