Das Fachwissen kann man Josef Hoss und Edi Kaul wirklich nicht absprechen. Als der Waldbreitbacher Lauf-Guru und Chef-Organisator Hoss vor dem Startschuss nach der Favoritin für den Frauenwettbewerberb beim fünften Bärenkopplauf gefragt wurde, tippte er sofort auf Joanna Tallmann (Selbstläufern aus Altenahr). Marathon-Legende Edi Kaul, ebenfalls Mitglied des Orgateams, legte sich auf Lokalmatadorin Franziska Rennecke von der LG Rhein-Wied fest. Aber nur einer der beiden sollte am Ende Recht behalten.

i Worüber die beiden Trainingspartner und Konkurrenten der SG Wenden hier scherzen? Vielleicht ja, wie Sieger Fabian Jenne (rechts) den zweitplatzierten Manuel Schräder (links) am Schluss-Anstieg stehen ließ. Jörg Niebergall

Dass Fabian Jenne (SG Wenden) die Männerkonkurrenz dominierte, war keine Frage. Jenne gewann zum fünften Mal in Folge, verbesserte seinen eigenen Streckenrekord mit 42:09 Minuten um fast eine Minute und war damit 59 Sekunden schneller als sein Vereinskamerad und Trainingspartner Manuel Schräder (43:08). Bis zum letzten Anstieg hatten die beiden noch gleichauf gelegen, dann zog Jenne das Tempo an und gewann letztendlich klar. Tim Dally aus Netphen wurde in 47:08 Dritter, den vierten Platz schaffte in 47:30 Thomas Schneider vom ausrichtenden VfL Waldbreitbach.

Edi Kauls Tipp geht auf

In der Frauen-Konkurrenz konnte sich Kaul dann knapp gegen Hoss, zumindest beim Sieger-Tipp, „durchsetzen“. Franziska Rennecke, diesmal im Team beVegt.de, verpasste als Siegerin mit 51:28 Minuten den Streckenrekord nur um zwölf Sekunden. Auf Platz zwei folgte Joanna Tallmann aus Rahms in 52:48. Sie stand bereits zweimal beim Bärenkopplauf auf dem Siegerpodest. Dritte wurde in 54:02 die Siegerin des ersten Laufs Kathrin Eichel (Meddy´s LWT Koblenz).

i Franziska Rennecke (links) und Joanna Tallmann (rechts) dominierten den Lauf der Frauen und kamen folgerichtig auf den ersten beiden Plätzen ins Ziel. Jörg Niebergall

Das tolle Laufwetter sorgte dafür, dass bei den Frauen fünf Altersklassenrekorde verbessert wurden. Alle erhielten neben der Urkunde traditionell eine kleine Kuhglocke. Mit einer großen Kuhglocke wurde der Streckenrekord belohnt. Unter den neun Frauenteams konnte sich wieder mal der LT Ennert mit Caterina Schneider, Ingrid Kutzner Artega und Barbara Thiermann in 3:13:25 Stunden vor LAZ Rhein-Sieg und Meddy´s LWT Koblenz behaupten. Platz fünf ging an die Frauen des ausrichtenden VfL Waldbreitbach mit Cilli Engels, Victoria Hampel und Juliane Rams.

117 Finisher beim Bärchenlauf

Auch in der Männerteamwertung mit 17 Teams war der LT Ennert mit Gabriel Kusserow, Dennis Krämer und David Schneider in 2:28:36 nicht zu schlagen. Große Freude kam auf, als das Team VfL Waldbreitbach als Zweites aufgerufen wurde. Thomas Schneider, Marcel Engels und Sebastian Pees benötigten in der Summe 2:45:41 – landeten so vor der LG Rhein-Wied mit Manuel Becker, Uwe Klein und Nils Clemens.

Beim Bärchenläufen (117 Finisher, 2024 waren es 85 gewesen) herrschte ebenso beste Stimmung. Die Kinder wurden jeweils von Eltern, Großeltern und Geschwistern angefeuert. Alle wurden im Ziel mit einer „Keksmedaille“ in Form eines Bärchenkopfes belohnt. Die Platzierten erhielten zusätzlich eine Urkunde und eine Tüte Gummibärchen. Der Sonderpreis „Zaubershow mit dem Zauberer Miracelix“ ging zum zweiten Mal an die Kita-Mutter Rosa Waldbreitbach sowie den TuS Dierdorf, die mit je 17 Kindern die Ziellinie querten.