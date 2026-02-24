2. Lauf zum Ausdauer-Cup 2026 Föschber Radweglauf: Großer Andrang und neuer Rekord Frank Steinseifer 24.02.2026, 06:00 Uhr

i Im Lauf über 10 Kilometer beim Föschber Radweglauf 2026 setzten sich gleich vom Start weg die beiden Favoriten, Jonas Hoffmann (Nr. 4) und Fabian Jenne (Nr. 5) vom Feld ab. Am Ende war der Profitriathlet Jonas Hoffmann doch einen Tick stärker – er wann in der neuen Streckenrekordzeit von 30:17 Minuten. Frank Steinseifer

Dass der Startschuss aufgrund der vielen kurzfristigen Nachmeldungen etwas nach hinten verschoben werden musste, tat dem Lauf des TuS Fischbacherhütte keinen Abbruch. Mit 409 „Finishern“ kratzten sie am Teilnehmerrekord. Ein anderer Rekord fiel.

Am Anfang war erst einmal Stau. Eine halbe Stunde vor dem ersten Start, zu einem Zeitpunkt, als das Zeitfenster für die Nachmeldungen längst geschlossen sein sollte, stand noch eine lange Schlange vor der Sporthalle in Niederfischbach. 360 Läuferinnen und Läufer hatten sich bereits in den Wochen zuvor für den Föschber Radweglauf, den zweiten Lauf im Rahmen des Ausdauer-Cups 2026, in die Meldeliste eingetragen – jetzt wollten sich auch noch ...







