Dass der Startschuss aufgrund der vielen kurzfristigen Nachmeldungen etwas nach hinten verschoben werden musste, tat dem Lauf des TuS Fischbacherhütte keinen Abbruch. Mit 409 „Finishern“ kratzten sie am Teilnehmerrekord. Ein anderer Rekord fiel.
Lesezeit 8 Minuten
Am Anfang war erst einmal Stau. Eine halbe Stunde vor dem ersten Start, zu einem Zeitpunkt, als das Zeitfenster für die Nachmeldungen längst geschlossen sein sollte, stand noch eine lange Schlange vor der Sporthalle in Niederfischbach. 360 Läuferinnen und Läufer hatten sich bereits in den Wochen zuvor für den Föschber Radweglauf, den zweiten Lauf im Rahmen des Ausdauer-Cups 2026, in die Meldeliste eingetragen – jetzt wollten sich auch noch ...