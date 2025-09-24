TVO bei Landesmeisterschaft Fine Gutweiler mit drei persönlichen Bestleistungen 24.09.2025, 13:17 Uhr

Fritz Barth schaffte als Vierter die beste Platzierung der vier Dreikämpfer des TV Oberstein, die sich für die Rheinland-Pfalz-Meisterschaft qualifiziert hatten.

Zum Abschluss der Bahnsaison waren die Leichtathleten des TV 1848 Oberstein noch in Heidesheim am Start. Es hatten sich vier Jugendliche des Vereins für die Rheinland-Pfalz-Meisterschaften im Dreikampf qualifiziert.Amelie Fillmann (Altersklasse W13) hatte im klassischen Mehrkampf (75-Meter-Lauf, Weitsprung, Ballwurf) die für die Landesmeisterschaft geforderte Punktzahl erreicht.







