Medaillen bei Süddeutscher Feueralarm kann Lucie Biehl nicht bremsen 07.02.2025, 10:03 Uhr

i Bei den süddeutschen Hallenmeisterschaften in Karlsruhe gewann Lucie Biehl im roten Trikot des TuS Katzenelnbogen/Klingelbach eine Silber- und eine Bronzemedaille, haderte jedoch mit ihrer 800-Meter-Zeit. Michaela Biehl

Ein Feueralarm schreckte die Besucher bei den süddeutschen Hallenmeisterschaften der Leichtathleten in Karlsruhe auf, während sich die U18-Athletinnen mitten in ihrem Rennen über 1500 Meter befanden. Mittendrin eine Nachwuchshoffnung aus dem Einrich.

Es gibt Ereignisse, die sich in die Erinnerung aller Beteiligten einbrennen. In diese Kategorie gehört der Endlauf über 1500 Meter der Altersklasse U18 bei den süddeutschen Hallenmeisterschaften der Leichtathleten in Karlsruhe. Die Läuferinnen hatten gerade die erste von siebeneinhalb Runden auf der 200-Meter-Rundbahn in der Europahalle zurückgelegt, als ein Feueralarm die Besucher der Halle aufschreckte.

