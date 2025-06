Das LAZ Birkenfeld und die LG Idar-Oberstein waren bei den Süddeutschen Leichtathletik-Meisterschaften U23/U16 im südpfälzischen Kandel vertreten, und ihre Sportlerinnen und Sportler zeigten bei brütender Hitze gute Leistungen.

Cleo Swenne (W15) vom LAZ Birkenfeld bestätigt ihre gute Form. Über 100 Meter ihrer Altersklasse war eines der größten Teilnehmerfelder am Start. Im dritten von insgesamt sieben Vorläufen konnte sie auf der ungünstigen Bahn acht mit 13,12 Sekunden bereits ihr Resultat von den Landesmeisterschaften in Eisenberg bestätigen. Mit der Winzigkeit von zwei tausendstel Sekunden qualifizierte sie sich für den Zwischenlauf. Erneut auf Bahn acht laufend, steigerte sie sich auf 13,09 Sekunden. In der Endabrechnung brachte ihr dies den 19. Platz. „Bei ihren ersten Einzelmeisterschaften ist dies ein herausragendes Resultat. Wir sind sehr zufrieden“, sagte Trainer Erik Schmidt. Über 300 Meter erreichte sie in 44,12 Sekunden den 21. Platz.

Antonia Weber (W18) von der LG Idar-Oberstein startete in der U23, also in einer höheren Altersklasse. Sie schleuderte den Diskus auf 27,86 Metern und wurde damit Zwölfte von 13 Teilnehmerinnen. Mit der Platzierung war sie trotzdem zufrieden, bedauerte aber, dass ihr zweiter Versuch nicht gemessen wurde. Er landete nämlich bei mehr als 33 Metern - allerdings außerhalb des Gültigkeitssektors. Im Dreisprung schaffte sie 9,55 Meter und wurde auch hier Zwölfte.

Ihr Bruder Felix Weber (M14) startete zum ersten Mal bei Süddeutschen Meisterschaften und lief die 800 Meter in 2:16,89 Minuten. Er steigerte damit seine persönliche Bestleistung vom Vorjahr um genau 25 Sekunden. Dies bedeutete am Ende Platz elf für den Mehrkämpfer unter den Spezialisten. Dabei war eine bessere Zeit durchaus möglich. Auf der Gegengeraden der zweiten Runde hatte er eigentlich noch genug Kraft, um anzugreifen. Doch Felix Weber war von den Konkurrenten eingeklemmt und schaffte es nicht, sich aus dieser komplizierten Lage zu befreien.