Mit einer kleinen, aber feinen Gruppe traten die Leichtathleten aus dem Kreis Birkenfeld bei der Rheinland-Pfalz-Meisterschaft U16/U20 in Neuwied an. Stellvertretend für die LG Idar-Oberstein und das LAZ Birkenfeld hielt Erik Schmidt vom LAZ fest: „Die Leistungen konnten sich sehen lassen, unsere Sportlerinnen und Sportler waren sehr erfolgreich.

LAZ Birkenfeld

In der Altersklasse W15 überzeugte Cleo Swenne über 100 Meter bereits im Vorlauf mit einer persönlichen Bestzeit von 13,21 Sekunden und qualifizierte sich so mit der drittschnellsten Zeit der Altersklasse für das A-Finale. Dort konnte sie an ihre Leistung anknüpfen und belegte in einem hochklassigen Feld den dritten Platz in 13,35 Sekunden. Denkbar knapp verfehlte sie dabei den zweiten Platz – lediglich zwei hundertstel Sekunden fehlten ihr zum Silberrang. Für die junge Sprinterin des LAZ ist dies die erste Podestplatzierung bei Landesmeisterschaften. Die Leistung unterstreicht ihre gute Entwicklung in dieser Saison.

Lene Schmidt, eigentlich noch der Altersklasse U18 zugehörig, stellte sich der älteren Konkurrenz in der U20 – mit beachtlichem Erfolg. Im Vorlauf über 100 Meter lief sie mit 12,72 Sekunden eine starke Zeit und qualifizierte sich für das A-Finale. Dort konnte sie sich sogar noch steigern: Mit 12,66 Sekunden stellte sie eine neue Bestleistung auf und sprintete auf einen hervorragenden sechsten Platz. Vom Podest trennten sie dabei lediglich 16 Hundertstel.

Mit starken Zeiten und mutigen Auftritten auf Landesebene empfahlen sie sich für weitere Aufgaben. Lene Schmidt hat die Qualifikationsnormen für die Süddeutschen Meisterschaften (100m, 200m, 100m Hürden) und Deutsche Meisterschaften (200m) bereits gesichert. Cleo Swenne hat wiederholt das Ticket für die Süddeutschen Meisterschaften in Kandel über 100 Meter gebucht.

LG Idar-Oberstein

Einen Sahnetag erwischte Felix Weber (M14). Er trat den Heimweg mit drei Medaillen im Gepäck an. Zunächst startete er über 80 Meter Hürden. Ähnlich wie bei der Regionsmeisterschaft eine Woche zuvor in Saulheim geriet er wieder ins Straucheln, was eine noch bessere Zeit als 14,19 Sekunden verhinderte. Er landete damit auf Rang vier. Direkt nach dem Zieleinlauf trat Felix Weber beim Speerwurf an, wo sich mit 31,30 Metern die Silbermedaille erkämpfte. Nach einer kurzen Wettkampfpause setzte er sein Programm mit dem Kugelstoßen fort. Dort blieb er mit 8,88 Metern unter seinen Möglichkeiten und wurde Sechster. „Allerdings war die Kugelstoßanlage auch nicht die beste“, erklärte Vater und Trainer Stefan Weber.

Parallel nahm Felix Weber dann an den Wettbewerben im Weitsprung und Diskuswurf teil. Den Diskus wirbelte er im ersten Versuch auf die persönliche Bestweite von 30,36 Metern. Damit führte das Feld an. Sein zweiter Versuch wurde dann vorgezogen, weil gleichzeitig das Weitspringen begann. Dieser zweite Versuch war ungültig. Letztlich wurde Felix Weber noch von einem Diskuskonkurrenten abgefangen und landete auf Rang zwei. Nach seinem zweiten Wurfversuch wechselte er schnell die Schuhe und trat zum Weitsprung an. Letztlich hatte Felix Weber mit 4,88 Metern die Nase vorne und seinen ersten Rheinland-Pfalz-Titel in der Tasche.

Felix Weber erwischte einen Sahnetag und freute sich über seine erste Rheinland-Pfalz-Meisterschaft. Er gewann im Weitsprung.

Nina Gerstenschläger, die eigentlich noch der WU18 angehört, startete in der WU20 und erreichte im Diskuswurf mit 24,03 Metern den achten Platz.

Antonia Weber (WU20) startete zunächst im Dreisprung und blieb mit 9,40 Metern und Platz sechs unter ihren Möglichkeiten. Allerdings war sie durch Schmerzen im Schienbein gehandicapt. So waren auch die 13,80 Sekunden über hundert Meter im Rahmen ihrer Möglichkeiten an diesem Tag. Im Weitsprung war sie mit ihren 4,70 Metern nicht zufrieden. Sie haderte mit dem Anlauf. Weiter ging es mit Kugelstoßen, wo ihre 8,12 Meter Rang neun bedeuteten. Zum Abschluss wurde Antonia Weber noch Vierte im Diskuswurf. Hier wirbelte sie die Scheibe auf 26,58 Meter.

Seinen ersten Wettkampfstart auf Landesebene hatte Fabian Mikscha, der eigentlich noch der Altersklasse MU18 angehört. Er startete in der U20 im Hochsprung. Dort überquerte er die Latte bei einer von 1,52 Metern. Damit war er höhengleich mit dem Bronzemedaillengewinner, benötigte aber einen Versuch mehr, was ihm Platz vier einbrachte. Doch auch mit dieser Platzierung durfte er zufrieden sein.

Im Weitsprung kam er mit 4,76 Metern auf den zehnten Platz. Dabei blieb er unter seinen Möglichkeiten. Er hatte mit seiner Nervosität zu kämpfen, die sich negativ auf den Anlauf auswirkte. „Das war aber kein Beinbruch. Man wird in der Zukunft sicher noch öfter von Fabian Mikscha hören“, sagte Coach Weber.