LGIO- und TVO-Sportler top Felix Weber gewinnt nach beherztem 2000-Meter-Lauf Gold Sascha Nicolay 05.06.2026, 11:18 Uhr

i Verbandsmeister Felix Weber wird von seinen Teamkameradinnen von der LG Idar-Obersstein, Mia Roos und Alina Hahn eingerahmt. Stefan Weber

Eine ganze Reihe persönlicher Rekorde stellten die Leichtathletinnen und Leichtathleten des TV Oberstein und der LG Idar-Obersstein bei der Verbandsmeisterschaft auf. Megaspannend war der Wettkampf von Felix Weber.

Die LG Idar-Oberstein und der TV Oberstein sind mit einigen Athletinnen und Athleten bei den Verbandsmeisterschaften in den Block-Wettkämpfen in Heidesheim gestartet. Hier trat der Nachwuchs aus den Regionen Trier, Koblenz und Mainz an. Die U16 und U14 haben die Auswahl aus drei unterschiedlichen Disziplin-Blöcken.







Artikel teilen

Artikel teilen