Eine ganze Reihe persönlicher Rekorde stellten die Leichtathletinnen und Leichtathleten des TV Oberstein und der LG Idar-Obersstein bei der Verbandsmeisterschaft auf. Megaspannend war der Wettkampf von Felix Weber.
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Die LG Idar-Oberstein und der TV Oberstein sind mit einigen Athletinnen und Athleten bei den Verbandsmeisterschaften in den Block-Wettkämpfen in Heidesheim gestartet. Hier trat der Nachwuchs aus den Regionen Trier, Koblenz und Mainz an. Die U16 und U14 haben die Auswahl aus drei unterschiedlichen Disziplin-Blöcken.