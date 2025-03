Fast 400 Teilnehmer machen bei Urmitzer Volkslauf mit

Die Leichtathletikabteilung des SV Urmitz hat bei der 41. Auflage des Volkslaufes den Wettergott an ihrer Seite gehabt. Bei strahlendem Sonnenschein ließen sich viele Läufer, Läuferinnen und Kinder anlocken, um mit Start und Ziel auf dem Sportplatz an der Peter-Häring-Halle auf die Strecke zu gehen. Dabei freuten sich die Urmitzer Organisatoren über fast 400 Teilnehmer.

i Auch viele Kinder machten beim Urmitzer Volkslauf mit. Wolfgang Heil

Nachdem sich über 100 Kinder auf die kurzen Strecken begeben hatten und 58 Läufer und Läuferinnen beim 5-Kilometer-Lauf die Ziellinie überquerten, war der Höhepunkt der 10-km-Hauptlauf.

Hier war ein in der Region bekannter Läufer am schnellsten: Thierry van Riesen von der LG Rhein-Wied gewann in 33:40 Minuten. Am Ende standen nur LG-Rhein-Wied-Läufer auf dem Podest. Zweiter wurde Thomas Schneider (33:46), Dritter Tim Waldstädt (34:45). Bester Läufer des ausrichtenden SV Urmitz war Michael Zimmer, der in 38:15 Minuten auf dem zweiten Platz seiner Altersklasse M50 und auf dem 18. Gesamtplatz landete.

Siegerin kommt aus Leipzig

Bei den Frauen mischte eine weit angereiste Läuferin auch bei den Männern weit vorn mit: Siegerin Gabriele Honscha von SV Automation 61 Leipzig schaffte es im Gesamteinlauf auf den zwölften Platz. Ihre Zeit: 37:10 Minuten. Zweite bei den Frauen wurde Céline Weiler vom SRL Koblenz in 39:30 Minuten, Dritte ihre Vereinskameradin Amelie Ingenbleek in 40:35 Minuten.