Sport im Sommer-Glutofen Experte Heinz Hofmann hält Hitze-Absagen für richtig Sascha Nicolay 26.06.2026, 14:24 Uhr

i Heinz Hofmann sollte auch diesmal den Idar-Obersteiner Altstadtlauf moderieren, doch der große Leichtathletik-Experte des Kreises Birkenfeld findet die Absage wegen der aktuellen Gluthitze richtig. Joachim Hähn

Heinz Hofmann ist als Moderator selbst mit viel Herzblut am Idar-Obersteiner Altstadtlauf beteiligt, und er weiß auch, wie groß der Aufwand für eine Süddeutsche Meisterschaft ist. Beide Veranstaltungen sind abgesagt – und Hofmann findet das gut so.

Eigentlich sollten sechs Leichtathletinnen und Leichtathleten aus dem Kreis Birkenfeld am Wochenende bei den Süddeutschen Meisterschaften der Altersklassen U20 und U16 im bayerischen Kitzingen an den Start gehen. Devin Cazales, Jonas Müller und dessen Bruder Niklas Müller vom TV Oberstein sowie Felix Weber und Alina Hahn von der LG Idar-Oberstein und Imke Nolden vom LAZ Birkenfeld hatten sich qualifiziert und vorbereitet.







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