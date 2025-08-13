Exotische Sportart am Pündericher Moselufer: Am Sonntag geht zum zweiten Mal der Laser-Run über die Bühne. Mitmachen kann jeder.

Der VfL Pünderich und die Marienburg Runners organisieren am Sonntag zum zweiten Mal einen Laser-Run wie bei den Olympischen Spielen. Mitmachen kann jeder.

2008 in Peking gewann Lena Schöneborn die bisher einzige olympische Goldmedaille einer Deutschen im Modernen Fünfkampf. Obwohl olympisch, fristet die einst von Pierre de Coubertin erfundene Sportart aber in Deutschland weiterhin ein Nischendasein. Um sie populärer zu machen, unterstützt der Deutsche Verband für Modernen Fünfkampf Vereine bei der Ausrichtung von Wettkämpfen, auch in einzelnen Disziplinen des Mehrkampfs. Diese Möglichkeit nahmen der VfL Pünderich und die Marienburg Runners vor einem Jahr erstmals wahr. Am Sonntag richteten sie im Rahmen der Weinkirmes zum zweiten Mal einen sogenannten Laser-Run aus. Die Doppel-Abschlussdisziplin des Modernen Fünfkampfs (nach Fechten, Hindernislauf und Schwimmen) besteht im olympischen Format aus einem Drei-Kilometer-Lauf, der alle 600 Meter von einer Schießeinlage mit (völlig gefahrlosen) Laser-Pistolen unterbrochen wird. Das garantiert wie bei der ähnlichen Wintersportdisziplin Biathlon Action und Spannung bis zum Schluss.

Anmeldungen bis kurz vor Start möglich

In Pünderich findet sogar ein Ranglistenwettkampf statt. „Dabei geht es auch um Punkte zur Qualifikation für weiterführende Meisterschaften“, erklärt Oliver Ewen von den Marienburg Runners. Meldungen kommen beispielsweise aus Bonn, der Heimatstadt von Lena Schöneborn.

Mitmachen am Laser-Run kann aber grundsätzlich jeder ab der Altersklasse U9 bis zu über 70-jährigen Senioren. Ab 10 Uhr gibt es in Pünderich die Möglichkeit, sich mit den Laserpistolen vertraut zu machen. Etwa um 13 Uhr beginnen die sogenannten Fun-Läufe. Den stimmungsvollen Abschluss bilden Staffeln für jeweils vier Teilnehmer. Wer noch mitmachen will, kann sich bis Freitag per E-Mail an vflpuenderich1919@gmail.com oder am Sonntag bis eine halbe Stunde vor dem Wettkampf anmelden.