Nach „Blackout“ von Barcelona Ex-Hyrox-Weltmeister Tobias Lautwein landet in Top-10 Frank Steinseifer 29.01.2026, 14:40 Uhr

i Der gebürtige Herkersdorfer Tobias Lautwein belegte bei der Hyrox-Challenge Amsterdam im Rennen der Kategorie Men Pro in der Zeit von 58:14 Minuten den 9. Platz. „Mit dem Ergebnis bin ich jetzt total zufrieden, für mich eine schöne Bestätigung, dass auch mit sechs Stunden Training pro Woche noch was geht.“ Frank Steinseifer/Archiv

Auch mit fast 40 Jahren bewies der gebürtige Herkersdorfer Tobias Lautwein, dass mit weniger Training noch Spitzenleistungen möglich sind. Und das alles, obwohl ihm – wie letztes Jahr in Barcelona – der Teppich in einem Workout zu schaffen machte.

Der gebürtige Herkersdorfer Tobias Lautwein hat in der Fitnesssportart Hyrox so gut wie alles erreicht. Weltmeister 2021, Europameister 2022 und im März 2022 für drei Wochen sogar Weltrekordler stehen in seiner sportlichen Vita. Doch eine Rechnung, die hatte er noch offen.







