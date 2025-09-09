Der Bahnhofslauf in Wallmerod hat nicht nur eine lange Tradition, sondern auch so manche Geschichte zu erzählen. Im Halbmarathon dominierte einer das Geschehen, der erst in der Pandemie zum Laufen fand und jetzt sogar die Fußballschuhe dafür ablegte.

Bei der 33. Auflage des Bahnhofslauf Wallmerod führte kein Weg an den Tribärs Sespenroth vorbei. Die vielseitigen Ausdauer-Enthusiasten, die inzwischen beim SV Niederelbert eine offizielle Heimat gefunden haben, stellten auf den drei längsten Distanzen, dem Fünf- und Zehn-Kilometer-Lauf sowie im Halbmarathon, die Schnellsten des Tages. Johann Decker ist einer der Sportler auf den Reihen der Tribärs, die durch die Corona-Zeit zu ihrer neuen Passion gefunden haben.

„Über zehn Kilometer ist mir die Frequenz zu hoch, Halbmarathon und Marathon liegen mir eher.“

Johann Decker, Sieger im Halbmarathon beim Bahnhofslauf

„Wenn ich 48 Stunden lang nichts mache, kann ich abends nicht beruhigt ins Bett gehen und einschlafen“, schildert der Elgendorfer. Nun war Mannschaftssport während der Pandemie bekanntermaßen nur eingeschränkt ausübbar, Decker suchte sich ein neues Hobby. Er entdeckte das Laufen für sich und kommt seitdem nicht mehr davon los. „Trotz der Qualen und Schmerzen“, wie er anmerkt. In diesem Sommer erfolgte der Abschied vom Fußball – Decker spielte für den TuS Niederahr in der Kreisliga A – und der komplette Wechsel zum Langstreckenlauf. Je länger die Strecke, desto lieber. „Über zehn Kilometer ist mir die Frequenz zu hoch, Halbmarathon und Marathon liegen mir eher“, erklärt der 27-Jährige, warum er in Wallmerod für die etwas mehr als 21 Kilometer lange Strecke meldete und schließlich auch gewann. Bei 1:20:12 Stunde blieb die Uhr stehen.

i Beim Bahnhofslauf in Wallmerod fehlten zwar einige Stammgäste, dennoch trafen sich viele bekannte Namen der regionale Laufszene an der Startlinie. René Weiss

„Ich bin zufrieden“, betont der Gewinner, der sich derzeit auf den Köln-Marathon in einem Monat vorbereitet und am 5. Oktober in der Domstadt eine Zeit unter drei Stunden anpeilt. Heiko Spitzhorn hat einen entsprechenden Trainingsplan geschrieben, um in der Vorbereitung nichts dem Zufall zu überlassen. „Vielleicht geht‘s in Richtung 2:52 Stunden“, präzisiert Decker, der beim Volkslauf in Zehnhausen erstmals für die Tribärs antrat und nun seinen Premierensieg für ausdauersportverrückte Gruppe feierte. „Das ist schon ziemlich beeindruckend, was die abreißen“, zieht Decker den Hut vor seinen neuen Kollegen.

„Als ich gesehen habe, wie du losgelaufen bist, wusste ich, was du vorhast.“

Henning Knapp, Zweiter im Halbmarathon in Wallmerod

Der Erstplatzierte, der knapp über der Vorjahressieger-Zeit von Manuel Knie blieb (1:20:05), machte von Anfang an Druck. „Als ich gesehen habe, wie du losgelaufen bist, wusste ich, was du vorhast“, sagte der zweitplatzierte Henning Knapp (TuS Dehrn) im Ziel. Beide werden sich am 5. Oktober in Köln wiedersehen. Auch Knapp hat für den Marathon am Rhein gemeldet. In Wallmerod trennten den Sieger und seinen ersten Verfolger fast sieben Minuten. „Ich weiß nicht, wie sich mein Vorsprung entwickelt hat. Ich habe mich nicht umgedreht“, berichtet er im Ziel. Eine Zeit von unter 1:20 Stunde wäre nach Deckers Einschätzung möglich gewesen. Die letzten Meter bergauf in Richtung Wallmeroder Sportanlage verhinderten dies. „Da verließen sie ihn“, merkt der Elgendorfer nach seinem ersten Start in Wallmerod an.

i Über zehn Kilometer vorn: Arnel Kananovic von den Tribärs. René Weiss

Der Halbmarathon-Gewinner machte den Anfang einer Tribär-Trilogie. Auch wenn Manuel Knie und „Alpha-Tribär“ Manuel Schräder, der wie andere in Siegburg an der deutschen Meisterschaft im Zehn-Kilometer-Straßenlauf teilnahm, fehlten, dominierte die Gruppe aus dem Gelbachtal und aus Niederelbert an der Spitze. Fabian Hering entschied die fünf Kilometer in einer Zeit von 18:17 Minuten für sich, und schließlich komplettierte Arnel Kananovic den Hattrick. Er war über die zehn Kilometer der Beste in 37:26 Minuten und sicherte sich 50 Punkte für die Wertung des Wäller-Lauf-Cups.

50 Helfer an der Strecke und gutes Feedback für Veranstalter

Fleißige Punktesammler der sieben vorangegangenen Stationen wie Uwe Klein, Andreas Schütz oder David Thone standen nicht in der Meldeliste, die insgesamt kürzer ausfiel als im Vorjahr. „Ich denke, einige befinden sich noch im Urlaub. Und man hört in Läuferkreisen, dass es derzeit einige Erkältungsfälle gibt. Das dürften die Gründe sein. An unserer Organisation wird es nicht liegen. Dafür erhalten wir Jahr für Jahr ein gutes Feedback“, sagt Karl Klima, Geschäftsführer des ausrichtenden TuS Wallmerod, der rund 50 Helfer entlang der Strecke und in der Wettkampforganisation stellte.

i Die junge Pauline Solbach von den Steuler Trikids der RSG Montabaur war die Schnellste über fünf Kilometer. René Weiss

Die schnellsten Frauen beim Bahnhofslauf waren Charlotte Holly von RSG Montabaur im Halbmarathon (1:29:57 Stunde), Katharina Klees vom TV Rennerod über 10 Kilometer (43:58 Minuten) und die junge Pauline Solbach von den Steuler Trikids über fünf Kilometer (19:01 Minuten).

Ergebnisse

Halbmarathon

Jugend männlich: 1. Felix Jahnz (LG Laacher See) 2:03:03 Stunden; 2. Xanten Wolf 2:06:40.

M20: 1. Johann Decker (Tribärs Sespenroth) 1:20:12; 2. Aaron Löffler 1:44:20; 3. Michael Weber 2:13:27.

M30: 1. Lucas Hehl 1:27:13; 2. Nils Weimer (Spvgg Steinefrenz-Weroth) 1:47:50; 3. Nils Bürgel (ASC Weißbachtal) 1:48:19.

M35: 1. Henning Knapp (TuS Dehrn) 1:27:05; 2. Erhan Sigircio (Die MANNschaft) 1:27:37; 3. Pascal Hachenberg 1:29:28.

M40: 1. Martin Ermert (Daadener TV) 1:29:23; 2. Matthias Stahl (Basaltköppe Tegi Runners) 1:36:57; 3. Karl Schütz 1:41:25.

M45: 1. Otto Ströbel (Triathlon DLRG Vallendar) 1:27:25; 2. Markus Steinebach (Gemeinsam Unterwegs) 1:31:22; 3. Thomas Neises (DJK Ochtendung) 1:50:42.

M50: 1. Oliver Hain (Basaltköppe Tegi Runners) 1:34:58; 2. Piotr Szurowski (Gehlert) 1:39:27; 3. Peter Roßbach (Laufteam Baumkreis) 1:44:11.

M55: 1. Kai Heuzeroth (Basaltköppe Tegi-Runners) 1:36:57; 2. Frank Kremer (VLG Eisenbach) 1:38:33; 3. Thomas Kraemer (Meddys LWT Koblenz) 1:44:18.

M60: 1. Albert Graf (SG Westerwald) 1:46:47.

M65: 1. Dietmar Findling (Laufteam Baumkreis) 2:08:12; 2. Reiner Trost (TuS Lindenholzhausen) 2:11:14.

M75: 1. Klaus Jahnz (LG Laacher See) 2:24:54.

Weibliche Jugend: 1. Emily Ferdinand 2:03:55.

W20: 1. Charlotte Holly (RSG Montabaur) 1:29:57; 2. Louisa Schwunk 1:47:50; 3. Verena Jung (Tribärs SV Niederelbert) 1:59:17.

W35: 1. Kerstin Nilges (LG Dornburg) 2:10:58.

W40: 1. Carolin Schermuly (LC Mengerskirchen) 1:30:02; 2. Katharina Spriestersbach (Turnverein 1901 Rennerod) 1:59:04; 3. Anna Simon (Tribärs SV Niederelbert) 1:59:17.

W45: 1. Yvonne Bischoff 1:43:36; 2. Diana Wollny 1:49:20; 3. Stefanie Moll 1:56:16.

W50: 1. Nicole Tegtmeier (Maunten St. Moritz) 1:39:51; 2. Sonja Wörsdörfer 2:27:20.

W55: 1. Aysegül Weber (Eintracht Frankfurt LA) 1:34:16; 2. Dorothee Schäper (Laufteam Baumkreis) 1:53:20.

W60: 1. Birgit Jacobi (SRL Triathlon Koblenz) 1:39:30; 2. Sigrid Hoffmann (LG Westerwald) 1:46:34; 3. Gaby Reiländer (Meddys LWT Koblenz) 1:57:44.

10 Kilometer

Männliche Jugend U18: 1. Maximilian Tripp 53:55.

M20: 1. Daniel Baumgärtner (Münz Lauftreff Westerwald) 42:56; 2. Florian Schramm (LG Brechen) 45:58; 3. Elias Marschall (SV Hundsangen) 46:10.

M30: 1. Aaron Rieker (Die MANNschaft) 44:35; 2. Maximilian Scholz 1:05:15.

M35: 1. Arnel Kananovic (Tribärs SV Niederelbert) 37:26; 2. Markus Rönsch 41:19; 3. Jan Wengel 42:58.

M40: 1. Dominic Brüning (Brüning Interiors) 39:22; 2. Christian Reisdorf (Feuerwehr Anhausen) 41:32; 3. Ingo Sabel 43:33.

M45: 1. Pierre Joswig (Die MANNschaft) 43:07; 2. Tobias Lechner (run slp) und Florian Winkel (SG Neuhäusel) beide 45:59.

M50: 1. Marco Wollny 49:00; 2. Michael Schwarz (Feuerwehr Hahn/Elbingen) 49:32; 3. Daniel Raufer 49:53.

M55: 1. Alexande Ickenroth (SRL Triathlon Koblenz) 41:44; 2. Dietmar Gottschalk (VLG Eisenbach) 44:31; 3. Stefan Sauer 51:29.

M60: 1. Alexander Hintz (Münz Lauftreff Westerwald) 48:12; 2. Stefan Kaulbach 48.58; 3. Andreas Laux (run slp) 49:55.

M65: 1. Heinz Dankers (LG Brechen) 46:20; 2. Michael Scholz (LG Dornburg) 51:38; 3. Karl-Heinz Hack (BBC Horchheim) 52:54.

M70: 1. Gerhard Vierbuchen (Kadenbach) 52:24.

M75: 1. Reiner Ströder (TV Ransbach) 54:58; 2. August Becker (DJK Ochtendung) 56:53; 3. Bernd Mertgen (Münz Lauftreff Westerwald) 1:08:29.

M80: 1. Bernhard Marake (Meddys LWT Koblenz) 1:13:14.

Weibliche Jugend U18: 1. Emily Kemptner (VLG Eisenbach) 52:49.

W20: 1. Chiara Schlag 49:46; 2. Annie West 50:21.

W30: 1. Clarissa Gilles (Die MANNschaft) 47:43; 2. Lara Gröschen 1:10:29.

W35: 1. Katharina Klees (Turnverein 1901 Rennerod) 43:58; 2. Eva Faber (Münz Lauftreff Westerwald) 56:53; 3. Lisa Eidt (Spvgg Steinefrenz-Weroth) 1:02:17.

W40: 1. Anne Kallnik (TV Rennerod Run For Fun) 48:13; 2. Anna Poßberg (Münz Lauftreff Westerwald) 54:04; 3. Katrin Sabel 54:27.

W45: 1. Diana Hellebrand (Meddys LWT Koblenz) 48:24; 2. Doreen Born (Münz Lauftreff Westerwald) 51:13; 3. Ramona Wagner 56:42.

W50: 1. Sandra Salzer (Münz Lauftreff Westerwald) 56:36; 2. Nadine Bressler (Team Triathlon Dreikirchen) 1:03:05.

W55: 1. Anja Schellhaas (SG Neuhäusel) 51:40.

W60: 1. Tatjana Schmidt (Sportfreunde 09 Puderbach) 1:08:53; 2. Swetlana Schmidt (Sportfreunde Puderbach) 1:15:51.

W65: 1. Heike Bruchof (SG Neuhäusel) 58:56.

W70: 1, Ursula Eisenhauer-Horst (LT Niederhadamar) 1:02:13; 2. Marita Brenk (LG Westerwald) 1:07:36.

5 Kilometer

Gesamteinlauf: 1. Fabian Hering (Männer, Tribärs SV Niederelbert) 18:17; 2. Pauline Solbach (Jugend weiblich, Steuler Trikids RSG Montabaur) 19:01; 3, Jannia Schwabe (Kinder männlich, Steuler Trikids RSG Montabaur) 19:34; 4. Carsten Schwabe (Männer, SpvGG 1920 Horbach) 20:51; 5. Max Axel (Männer, Team Triathlon Dreikirchen) 21:11; 6. Thorsten Heep (Männer) 21:31; 7, Ida Wendland (Jugend weiblich, RSG Montabaur) 21:51; 8. Steffen Kandler (Männer, TV Dillenburg) 22:10; 9. Dennis Heibel (Männer, Tribärs SV Niederelbert) 22:32; 10. Johanna Runge (Frauen, Team Triathlon Dreikirchen) 22:42.

1600 Meter

Männliche Jugend U14: 1. Jan Klima (TuS Wallmerod) 6:55; 2. Moritz Reusch 8:01.#

Weibliche Jugend U14: 1. Hannah Bischoff 8:23; 2. Pia Crass (Realschule plus Salz) 10:17.

800 Meter

Jungen U10: 1. Linus Reusch (Mainz 05) 3:12; 2. Simon Baumgartner (TuS Wallmerod) 3:22; 3. Leo Wolf 3:23

Jungen U12: 1. Marlon Klima (TuS Wallmerod) 2:48; 2. Mattis Weinbrenner 2:53; 3. Anton Faber (Münz Lauftreff Westerwald) 2:59.

Mädchen U10: 1. Amelie Näher (TuS Wallmerod) 3:44; 2. Hanna Ludwig (SV Hundsangen) 3:48; 3. Clara Grace Schwarz (LG Lahn-Aar-Esterau) 3:50.

Mädchen U12: 1. Leni Marie Münz (TuS Wallmerod) 3:14; 2. Leonie Valler (TV 08 Baumbach) 3:16; 3. Jolina Wendel (TuS Wallmerod) 3:26.

400 Meter

Bambini männlich: 1. Enno Knapp (TuS Dehrn) 1:28; 2. Johann Fasel (TuS Wallmerod) 1:38; 3. Joris Paul Münz (Spvgg Steinefrenz-Weroth) 1:47.

Bambini weiblich: 1. Charlotte Otto (VfB Polch) 1:35; 2. Hedi Langer (Traumteam) 1:44; 3. Nele Baumgartner (TuS Wallmerod) 1:48.