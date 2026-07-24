Herbert Brück aus Laubach
Erster DM-Titel in Gedenken an die Ehefrau
Gold bei der Masters-DM in Mönchengladbach: Der Laubacher Herbert Brück ist zum ersten Mal Deutscher Meister, er siegte im Weits
Gold bei der Masters-DM in Mönchengladbach: Der Laubacher Herbert Brück ist zum ersten Mal Deutscher Meister, er siegte im Weitsprung der Altersklasse M80 – und das nur wenige Woche nach dem Tod seiner Frau.
Herbert Brück

Herbert Brück ist nach 20 Jahren DM-Erfahrung erstmals Deutscher Meister geworden. Der Senioren-Leichtathlet aus Laubach in der Eifel gewann in Mönchengladbach im Weitsprung der Altersklasse M80 – und das wenige Wochen nach dem Tod seiner Frau.

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Fast hätte Herbert Brück seinen Start bei den Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften der Masters abgesagt. „Ich sah schon alle meine Ambitionen in Bezug auf die DM davonschwimmen“, erzählt der Seniorensportler aus Laubach in der Eifel. Der 80-Jährige hatte sich für sein erstes Jahr in der Altersklasse M80 viel vorgenommen.
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