Crosslaufserie mit COC-Siegen Ernster Ehepaar erfolgreich in der Eifel Holger Teusch 05.02.2025, 10:13 Uhr

i Benjamin Bauer-König aus Ernst (HSC Gamlen) ist mit seinem Sieg beim Eifelsteig-Crosslauf in Gerolstein dem Gesamtsieg in der Vulkaneifelserie einen großen Schritt näher gekommen. Holger Teusch

Wenn Mitte März die Vulkaneifel-Crosslaufserie endet, könnte vor allem ein Ehepaar aus Ernst mit der Frühlingssonne um die Wetter strahlen.

Die Aussichten auf COC-Gesamtsiege bei der Vulkaneifel-Crosslaufserie stehen nach dem zweiten der drei Wertungsläufe gut. Besonders chancenreich ist vor dem Finalrennen am 16. März in Birgel Benjamin Bauer-König. Der 32-Jährige vom HSC Gamlen strahlte nach seinem Sieg beim Eifelsteig-Crosslauf in Gerolstein mit der Wintersonne um die Wette.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen