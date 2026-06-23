Feierabendlauf in Kastellaun Erfolgsgeschichte in der Hunsrück-Kaserne geht weiter Mirko Bernd 23.06.2026, 12:00 Uhr

i Die neunte Auflage des Feierabendlaufs in der Hunsrück-Kaserne steht am Mittwoch an, es werden wieder ähnlich viele Teilnehmer wie 2025 erwartet - und ein ähnlich buntes Feld. B&P Schmitt

Die neunte Auflage des Feierabendlaufs in der Kastellauner Hunsrück-Kaserne steht am Mittwoch an. Und es sieht so aus, als ob die Teilnehmerzahl aus dem Vorjahr getoppt wird.

Der KAS-Feierabendlauf in der Hunsrück-Kaserne ist eine Erfolgsgeschichte. Aus vielerlei Hinsicht. Am Mittwochabend steht bereits die neunte Auflage an. Wie in allen Veranstaltungen zuvor geht es ums Gewinnen. Aber es geht auch ums Dabeisein – und es geht darum, mit den Erlösen aus dem Lauf belastete Bundeswehrfamilien zu unterstützen.







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