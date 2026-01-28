Lena Müller Landesmeisterin über 3000 Meter, Julia Schinke mit Gold und Silber im Stabhochsprung, Jonathan Leiss und Lovis Gaß mit Bronze über 800 Meter – die Hunsrücker Bilanz bei der Landesmeisterschaft in Ludwigshafen kann sich sehen lassen.

Die Rheinland-Pfalz-Meisterschaften in der Leichtathletik sind in Ludwigshafen über die Bühne gegangen: Mittendrin und in ihren Konkurrenzen vorn dabei waren die Sportler der LLG Hunsrück, des TSV Emmelshausen und des TuS Sohren.

LLG Hunsrück

Über ein sehr erfolgreiches Wochenende in Ludwigshafen mit Gold- und Silberglanz durfte sich die LLG freuen. Lena Müller gewann über die 3000 Meter bei den Frauen und ist neue Landesmeisterin. Von Beginn an bildete Müller ein Führungstrio mit den starken Pfälzerinnen Guiliana Haas und Annika Müller. Die Führungsarbeit überließ sie zunächst den anderen. In Runde acht hatte sie das richtige Gespür und schockte mit ihrer Attacke die Konkurrenz. Sie hielt das Tempo weiter hoch, so dass sie den Abstand bis ins Ziel kontinuierlich ausbauen konnte und souverän den Titel in einer neuen persönlichen Bestzeit von 10:47,34 Minuten errang. Fast direkt danach nahm die Argenthalerin noch am 1500-Meter-Rennen teil und verpasste in neuer persönlichen Bestzeit (5:03,32 Minuten) als Fünfte nur knapp einen Podestplatz.

Ihr Bruder Felix Müller ging in der Altersklasse M20 über die 1500 Meter auf Medaillenjagd. Gemeinsam mit dem Rülzheimer Max Müller lieferte er sich ein Kopf-an-Kopf-Duell. Der Pfälzer hatte knapp die Nase vorn, Müller durfte sich in 4:32,15 Minuten über Silber freuen. Von der LLG ging zudem Katharina Erbach über die 800 Meter in der Altersklasse W14 an den Start und belegte am Ende in neuer Bestzeit (2:54,56 Minuten) Rang 13.

TSV Emmelshausen

Auch das Team des TSV präsentierte sich in starker Form bei den Landesmeisterschaften. Zwei Bronzemedaillen heimsten die Vorderhunsrücker ein. Jonathan Leiss (M14) mobilisierte im 800-Meter-Rennen auf der Zielgeraden alle Reserven und sicherte sich in 2:21,91 Minuten Platz drei und Bronze. Nur winzige vier Hundertstelsekunden trennten ihn dabei von einer neuen persönlichen Bestzeit. Ebenfalls Bronze gab es für Lovis Gaß (W15). Nach einer längeren Wettkampfpause über die 800 Meter zeigte sie ein taktisch kluges Rennen und belohnte sich in 2:40,37 Minuten mit dem dritten Platz.

Die weiteren TSV-Resultate: Maya Bartholmes kam in der Altersklasse W15 über die 800 Meter in 2:42,77 Minuten nur knapp hinter Teamkollegin Lovis Gaß ins Ziel und wurde Vierte. Maya Rockenbach lief in 3:01,91 Minuten in dem Rennen gehandicapt durch Knieprobleme auf Rang 15. Luise Leiss (W18) belegte unter 22 Teilnehmerinnen im Kugelstoßen mit 7,85 Metern einen Platz im Mittelfeld. Mio Pondeth (M15) verpasste über 60 Meter in 8,25 Sekunden knapp das Weiterkommen im Vorlauf. Hannah Börsch (W14) verpasste über die 60 Meter in 9,16 Minuten nur knapp den Einzug in den Finallauf.

i Medaillen für den TuS Sohren: Xenia Trossen (links) gewann im W18-Stabhochsprung Silber, ihre Teamkollegin Julia Schinke wurde im Stabhochsprung Landesmeisterin in der U20-Konkurrenz und holte bei den Frauen Silber Waldemar Wörner

TuS Sohren

Der TuS entsandte Xenia Trossen und Julia Schinke nach Ludwigshafen. Stabhochspringerinnen Schinke nahm dabei an zwei Wettbewerben teil – an der W20- und an der Frauenkonkurrenz. Bei den Frauen sicherte sich die 19-Jährige Silber mit 3,70 Meter. Es gewann Tamineh Steinmeier vom LAZ Zweibrücken mit 4,11 Metern. In der W20-Altersklasse dominierte Schinke. Bei 3,60 Meter war sie nur noch allein im Wettbewerb. Auch über die 3,70 Meter ging es problemlos. Als nächste Höhe wählte sie 3,81 Meter – und meisterte diese, neue Bestleistung in der Halle. An 3,90 Meter scheiterte die neue W20-Landesmeisterin nur knapp.

Xenia Trossen (W18) qualifizierte sich über die 60 Meter Hürden in neuer Bestzeit (9,44 Sekunden) für den Endlauf, konnte aber wegen des gleichzeitigen Stabhochsprungs nicht teilnehmen. Den Stabhochsprung absolvierte sie bravourös. Mit neuer Bestleistung von 3,10 Minuten sprang sie auf den Silberrang. In beiden Disziplinen hat sie sich für die Süddeutschen U18-Meisterschaften am am 8. Februar in Frankfurt qualifiziert. red