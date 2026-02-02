Sehr zufrieden waren die Organisatoren der LG Idar-Oberstein mit ihrem Sportfest in der Stadenhalle. 42 Teilnehmer boten gute Leistungen. Außerdem wurden Ulrike und Klaus Dupré ausgezeichnet.
Lesezeit 2 Minuten
Eine runde Sache war das Leichtathletik-Hallensportfest der LG Idar-Oberstein, das am Sonntag in der Tiefensteiner Stadenhalle ausgetragen wurde. Immerhin 42 Athletinnen und Athleten waren diesmal am Start – drei mehr als im vergangenen Jahr. „Wir sind damit zufrieden“, sagte Heinz Hofmann von der LGIO.