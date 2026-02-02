Gelungenes Sportfest der LGIO Emmerich Kiss schafft in der Stadenhalle die DM-Quali Sascha Nicolay 02.02.2026, 12:34 Uhr

i Emmerich Kiss vom VfR Baumholder qualifiziertre sich in der Tiefensteiner Stadenhalle für die Deutsche Meisterschaft der Senioren. Er wuchtete die Kugel auf 7,92 Meter. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Sehr zufrieden waren die Organisatoren der LG Idar-Oberstein mit ihrem Sportfest in der Stadenhalle. 42 Teilnehmer boten gute Leistungen. Außerdem wurden Ulrike und Klaus Dupré ausgezeichnet.

Eine runde Sache war das Leichtathletik-Hallensportfest der LG Idar-Oberstein, das am Sonntag in der Tiefensteiner Stadenhalle ausgetragen wurde. Immerhin 42 Athletinnen und Athleten waren diesmal am Start – drei mehr als im vergangenen Jahr. „Wir sind damit zufrieden“, sagte Heinz Hofmann von der LGIO.







